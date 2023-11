Celtics derrubam 76ers em duelo direto pela liderança e assumem a ponta do Leste na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 8:50 Para compartilhar:

Em duelo direto pela liderança da Conferência Leste da NBA, o Boston Celtics não se intimidou com a boa fase do Philadelphia 76ers e nem com a torcida do time da casa para vencer por 117 a 107, na noite desta quarta-feira. Agora os Celtics dividem a melhor campanha da temporada regular com o Denver Nuggets, líder do Oeste – ambos os times somam nove vitórias e duas derrotas.

Fora de casa, o time de Boston foi liderado por Jayson Tatum, seus 29 pontos, oito rebotes e seis assistências. O cestinha da partida contou com o apoio de Derrick White, autor de 27 pontos, e de Jrue Holiday, que obteve um “double-double” de 18 pontos e dez rebotes. Kristaps Porzingis e Jaylen Brown foram desfalques.

O trio acabou ofuscando a dupla formada por Joel Embiid e Tyrese Maxey, que vinham sendo dois dos principais jogadores deste início de temporada. Nesta quarta, cada um anotou 20 pontos. Foi a terceira derrota dos Sixers, que caíram para o segundo lugar da Conferência Leste.

Para o técnico Nick Nurse, o time da Filadélfia falhou no aspecto físico nas disputas mais importante. “A ‘fisicalidade’ com a bola… não fomos capazes de entrar nas jogadas tão nitidamente quanto gostaríamos. Nem sempre é fácil sair de uma sequência consecutiva de vitórias como essa e demoramos um minuto para entrar no jogo. Acho que desistimos de alguns ataques fáceis e acabamos cavando um buraco para nós.”

Tentando entrar na briga pela liderança, o Milwaukee Bucks venceu a segunda seguida e deu indicação de que pode enfim brilhar na temporada. Fora de casa, derrotou o Toronto Raptors por 128 a 112, apesar da ausência de Giannis Antetokounmpo, lesionado.

Sem o astro grego, coube a Damian Lillard comandar os visitantes, com um “double-double” de 37 pontos e 13 assistência. Malik Beasley contribuiu com 30 pontos. Pelos Raptors, o destaque foi Scottie Barnes, autor de 29 pontos, nove rebotes e sete assistências. Enquanto os Bucks somam sete vitórias e quatro derrotas, na sétima colocação, os Raptors figuram em 11º, com cinco triunfos e seis revezes até agora.

Pela Conferência Oeste, o Phoenix Suns voltou a vencer com ajuda de Devin Booker. Após ser desfalque por cinco jogos, por lesão, ele ajudou sua equipe a vencer o Minnesota Timberwolves por 133 a 115. Além de encerrar a série de duas derrotas seguidas, os Suns acabaram com a série invicta de sete jogos dos Timberwolves.

Booker anotou os mesmos 31 pontos de Kevin Durant. Do outro lado da quadra, Karl-Anthony Towns foi o cestinha do time, com 25 pontos. O resultado colocou os Suns na nona colocação da tabela, com cinco vitórias e seis derrotas. Os Timberwolves estão em terceiro, com oito triunfos e três revezes.

Em Los Angeles, nem mesmo o “triple-double” de LeBron James salvou os Lakers nesta quarta. A equipe da casa foi batida pelo Sacramento Kings por 125 a 110. O astro registrou 28 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. E ainda contou com o apoio de D’Angelo Russell, também autor de 28 pontos.

Porém, o trio formado por Domantas Sabonis, De’Aaron Fox e Kevin Huerter ofuscou o desempenho de LeBron. Sabonis anotou um “double-double” de 29 pontos e 16 rebotes, enquanto os dois companheiros de time contribuíram com 28 pontos cada. Longe de empolgar, o time de Los Angeles tem o mesmo número de vitórias e derrotas: seis. E está em oitavo lugar. Os Kings aparecem em sexto, com seis triunfos e quatro revezes.

Acompanhe os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 117 x 130 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 107 x 117 Boston Celtics

Toronto Raptors 112 x 128 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 114 x 116 New York Knicks

Chicago Bulls 94 x 96 Orlando Magic

Phoenix Suns 133 x 115 Minnesota Timberwolves





Portland Trail Blazers 95 x 109 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 110 x 125 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

