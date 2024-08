Celta vence Valencia e se mantém 100% no Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 18:44 Para compartilhar:

Dois jogos, duas vitórias: o Celta de Vigo manteve 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Espanhol ao vencer o Valencia por 3 a 1 nesta sexta-feira (23), no jogo que abriu a 2ª rodada.

A vitória do time galego veio de virada, já que o Valencia abriu o placar aos 14 minutos com Diego López, antes de Óscar Mingueza (23′), Iago Aspas (28′) e Fran Beltrán (60′) marcarem para o Celta, que com seis pontos sobe para a liderança da tabela, à espera dos demais resultados do fim de semana.

O Valencia, por sua vez, soma sua segunda derrota, já que na semana passada perdeu para o Barcelona por 2 a 1, também de virada.

No outro jogo desta sexta-feira, o Villarreal derrotou o Sevilla fora de casa por 2 a 1, com um gol nos acréscimos de Ayoze Pérez (90+5).

O campeão Real Madrid, que na primeira rodada empatou com o Mallorca em 1 a 1, receberá no domingo o Valladolid, no primeiro jogo do atacante Kylian Mbappé no estádio Santiago Bernabéu com a camisa merengue.

No sábado, o Barcelona de Hansi Flick terá pela frente o Athletic Bilbao.

— Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Valencia 3 – 1

Sevilla – Villarreal 1 – 2

– Sábado:

(12h00) Osasuna – Mallorca

(14h00) Barcelona – Athletic Bilbao

(16h30) Getafe – Rayo Vallecano

Espanyol – Real Sociedad

– Domingo:

(12h00) Real Madrid – Valladolid

(14h00) Leganés – Las Palmas

(14h15) Alavés – Betis

(16h30) Atlético de Madrid – Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Celta Vigo 6 2 2 0 0 5 2 3

2. Villarreal 4 2 1 1 0 4 3 1

3. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Valladolid 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Atlético de Madrid 1 1 0 1 0 2 2 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 2 2 0

8. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 1 1 0

. Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leganés 1 1 0 1 0 1 1 0

. Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0

. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Madrid 1 1 0 1 0 1 1 0

16. Sevilla 1 2 0 1 1 3 4 -1

17. Alavés 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Real Sociedad 0 1 0 0 1 1 2 -1

19. Espanyol 0 1 0 0 1 0 1 -1

20. Valencia 0 2 0 0 2 2 5 -3

