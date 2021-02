Celta vence Elche (3-1) e consegue seu primeiro triunfo de 2021

O Celta de Vigo venceu o Elche por 3 a 1 em casa com dois gols de Santi Mina, nesta sexta-feira no duelo da 23ª rodada de LaLiga espanhola.

Santi Mina (45) e Brais Méndez (45 + 2) abriram para os ‘gallegos’ pouco antes do intervalo, em ambos os casos com assistências de Manuel Agudo ‘Nolito’.

O Elche diminuiu no início do segundo tempo (50) por meio do argentino Emiliano Rigoni, mas Santi Mina, aos 67, marcou o gol que deu tranquilidade ao Celta em Balaídos.

Foi a primeira vitória do Celta em 2021 e a confirmação da evolução da equipe, principalmente após o empate merecido de segunda-feira fora de casa com o líder Atlético de Madrid.

Na classificação, o Celta está em nono, agora com 29 pontos.

Já o Elche (19º), que não vence em LaLiga desde outubro, a permanência na elite do futebol espanhol está complicada e pode até terminar a rodada em último lugar, se o Huesca (20º), que está dois pontos atrás, vencer no sábado em sua visita ao Sevilla (4º).

Também no sábado, o Atlético de Madrid tentará consolidar seu primeiro lugar na visita ao Granada (8º).

Antes deste fim de semana, o Atlético tem cinco pontos a mais que o Real Madrid (2º), que recebe o Valencia (12º) no domingo, e oito de vantagem sobre o Barcelona (3º), que joga em casa no sábado contra o Alavés (16º).

Além disso, o Atlético disputou duas partidas a menos que o Real Madrid e uma a menos que o Barça.

— Jogos da 22ª rodada da Liga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Elche 3 – 1

– Sábado:

(11h00) Granada – Atlético de Madrid

(13h15) Sevilla – SD Huesca

(15h30) Eibar – Valladolid

(18h00) Barcelona – Alavés

– Domingo:

(11h00) Getafe – Real Sociedad

(13h15) Real Madrid – Valencia

(15h30) Levante – Osasuna

(18h00) Villarreal – Betis

– Segunda-feira:

(18h00) Cádiz – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 51 20 16 3 1 42 12 30

2. Real Madrid 46 22 14 4 4 39 19 20

3. Barcelona 43 21 13 4 4 44 20 24

4. Sevilla 42 21 13 3 5 31 16 15

5. Villarreal 36 22 8 12 2 31 22 9

6. Real Sociedad 35 22 9 8 5 36 20 16

7. Betis 30 22 9 3 10 29 37 -8

8. Granada 30 22 8 6 8 26 36 -10

9. Celta Vigo 29 23 7 8 8 29 34 -5

10. Levante 27 21 6 9 6 31 31 0

11. Athletic Bilbao 25 21 7 4 10 28 26 2

12. Valencia 24 22 5 9 8 28 30 -2

13. Getafe 24 22 6 6 10 17 28 -11

14. Cádiz 24 22 6 6 10 20 35 -15

15. Osasuna 22 22 5 7 10 21 31 -10

16. Alavés 22 22 5 7 10 19 29 -10

17. Eibar 20 22 4 8 10 18 25 -7

18. Valladolid 20 22 4 8 10 21 33 -12

19. Elche 18 21 3 9 9 19 31 -12

20. SD Huesca 16 22 2 10 10 18 32 -14

./bds/dr/aam

Veja também