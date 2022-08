Celso Portiolli relembra diagnóstico de câncer: ‘Meu mundo caiu’

Celso Portiolli relembrou o diagnóstico de câncer na bexiga que recebeu no fim de 2021, durante bate-papo com o colega do SBT Carlos Alberto de Nóbrega, no Pod É Nosso, na última segunda-feira, 1º. O podcast é apresentado pelo veterano e a mulher dele, Renata Domingues, no YouTube.







“Fiz uma ressonância simples, mas achei o resultado muito copia e cola. Pedi a revisão do laudo. Revisaram. Depois, fiz aqueles exames de toque (próstata). Estava lisinha”, começou Portiolli.

O apresentador contou que enquanto deixava o hospital e estava em uma ligação com um dos diretores da emissora de Silvio Santos foi interrompido com a mensagem que “o tirou o chão”. “Depois, com o doutor Hélio Cruz, ele disse que viu um pólipo na bexiga. O médico me disse que tinha que tirar urgente. Era câncer. Meu mundo caiu”, confessou.

Segundo o apresentador, ele passou por uma cirurgia e logo ficou bem: “A única que eu peço é saúde. Sempre fiz muito check-up, sempre me cuidei. Fui fazer um exame simples”.