Celso Portiolli mostra vaga de Silvio Santos no SBT com flores; vídeo

Celso Portiolli usou seu perfil no Instagram para fazer mais uma homenagem a Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos de idade. O apresentador do “Domingo Legal”, do SBT, gravou um vídeo entrando na emissora de Osasco e mostrou a vaga do dono do canal no estacionamento com flores em sua homenagem.

“Tristeza”, escreveu Portiolli na legenda do registro, com a música da abertura de “A Praça é Nossa” e o tema do “Programa Silvio Santos” em tom melancólico ao fundo da gravação.

Celso retornou aos estúdios após o sepultamento do corpo de Silvio Santos, que foi reservado aos amigos e familiares na manhã deste domingo, 18.

Nos comentários, Tatá Werneck deixou condolências. “Ele teve uma vida muito abençoada! Viver até os 93 tendo conquistado mais do que 99% das pessoas consegue e sendo amado nesse nível por todos. Conheceu filho e netos, uma lenda que amamos, mas é triste demais mesmo”, disse a atriz e apresentadora da Globo.

Silvia Abravanel, filha “número 2” de Silvio, o diretor da TV Globo Boninho e o cantor Yudi Tamashiro, revelado por Silvio Santos, deixaram emojis de apoio na publicação.

