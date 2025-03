Celso Freitas deixa Record TV após 21 anos

A Record TV anunciou, na tarde desta terça-feira, 11, a saída do apresentador Celso Freitas, 71 anos, da emissora após 21 anos. O jornalista estava no canal paulistano desde o lançamento do “Domingo Espetacular”, em 2004.

Após dois anos de casa, o âncora passou a comandar a bancada do “Jornal da Record“, onde seguia até agora.

“A Record vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público”, diz um trecho da nota oficial da emissora enviada à imprensa.

“Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do ‘Domingo Espetacular’. Em 2006, passou a ser âncora do ‘Jornal da Record’”, acrescentou.