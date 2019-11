Celso Barros se diz injustiçado no Flu e garante que não renunciará

Um dia após ser afastado pelo presidente do Fluminense, o vice Celso Barros veio a público nesta sexta-feira para criticar Mario Bittencourt. Em entrevista coletiva, ele se disse injustiçado pelo presidente do clube carioca e garantiu que não renunciará.

“Acredito que o presidente tem o direito de tomar as decisões. É legítimo. Mas me sinto injustiçado”, afirmou Barros, que se disse “traído”. “Não sei quanto votos da nossa eleição foram por minha causa, mas tenho a minha importância. Ao me tirar do futebol, ele traiu um compromisso de campanha.”

Na quinta, Bittencourt concedeu coletiva para anunciar o afastamento de Barros e também para assegurar que Marcão será o técnico do time até o final do Campeonato Brasileiro. O vice vinha criticando publicamente o desempenho do treinador à frente da equipe na competição.

Nesta sexta, Barros fez questão de destacar que não pretende deixar o cargo de vice-presidente do Flu. “Ouvi no clube que tinha a chance de eu renunciar. Afirmo aqui: não vou deixar a vice-presidência geral. Não vou renunciar. Agora, estou refletindo muito se quero voltar ao futebol. Nesse modelo que o Fluminense tem, não me interessa. Eu não pude fazer absolutamente nada do que eu pensava.” Bittencourt, ao afastar o seu vice, também o tirou do cargo de vice de futebol.

Barros disse nesta sexta que não pediu a saída de Marcão, efetivado após ser interino logo depois da demissão de Oswaldo de Oliveira. “Não pedi a saída do Marcão em momento algum. Quando eu disse na publicação que mudanças nem são ruins, até pelo Marcão: saímos do Oswaldo para ele e melhorou. Ele tem um aproveitamento bom. De repente, com ele estaríamos livres hoje, se projetássemos os números, provavelmente estaríamos. Mas no futebol não tem provável, é dinâmico, a vida é assim, cheia de altos e baixos. Eu também não opinei nem que sim nem que não sobre sua efetivação.”

O Fluminense é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento com 35 pontos e vive uma situação delicada no Brasileirão. Mas está apenas um ponto atrás de Cruzeiro e Ceará, ambos fora da degola. Nesta segunda-feira, o time tem confronto decisivo contra o CSA, em Maceió.