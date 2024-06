Céline Dion mostra coleção com mais de 10 mil pares de sapatos: ‘Eu que faço servir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2024 - 9:55 Para compartilhar:

Céline Dion, que está afastada dos palcos desde que foi diagnosticada em 2022 com Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença rara, estreou no Prime Video na terça-feira, 25, o documentário “Eu Sou: Céline Dion“. A produção mostra a vivência da artista com o diagnóstico e retrata curiosidades sobre sua vida.

+ Céline Dion tem convulsão em documentário que mostra sua vivência com síndrome rara

Um dos fatos que chamou atenção sobre a cantora é o acumulo de itens pessoais que ela considera importante, entre eles vestidos, figurinos e brinquedos de infância dos filhos, com destaque para uma coleção de mais de 10 mil pares de sapatos.

“Quando uma garota ama um sapato, sempre dá um jeito de servir. Já usei sapatos em que os dedos ficavam espremidos porque não tinham o meu tamanho. Quando ia a uma loja e gostava dos sapatos, me perguntavam: ‘qual o seu número, madame?’ E eu dizia: ‘Não, você não está entendendo. Qual tamanho você tem?’ Eu que faço o sapato servir. De 35 a 40, não importa, eu uso. Amo sapatos”, confessou a artista.

Devido ao exagero, a cantora, que vive em Las Vegas, nos Estados Unidos, guarda os itens em um armazém na cidade, fora de sua casa.