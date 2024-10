Céline Dion faz rara aparição pública; veja vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 20:09 Para compartilhar:

Céline Dion fez uma rara aparição pública na última terça-feira, 22. Ela marcou presença no evento City of Hope Spirit of Life Gala, onde falou sobre a sua saúde. A cantora foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022.

Ela agradeceu à clínica em que faz o tratamento, mencionando que o local faz muitas pesquisas e proporciona novos métodos de combater a doença. “Eles prestam cuidados às pessoas em seu principal momento de necessidade, difícil e desafiador de suas vidas. Isso é muito importante. Ele nos dão esperança. E eu sei o quanto isso é importante”, disse.

Apesar de se tratar de uma situação desafiadora, a artista ainda disse que continua sendo uma pessoa esperançosa e positiva. “Eu sei que em nossas vidas maravilhosas, cheias de família, alegria e amor, também podemos passar por tremendos desafios, com grandes testes de fé e força. É uma alegria me reunir com todos nesta sala esta noite para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a espalhar este grande dom de esperança.”

Desde o diagnóstico, Céline mantém uma vida reservada e longe dos holofotes. Essa foi a segunda aparição que a cantora fez. Em julho, ela se apresentou na abertura das Olimpíadas de Paris 2024. No evento, ela falou sobre isso: “Esta é a primeira vez que estou em um palco desde que estive na Torre Eiffel. E eu meio que sinto falta disso”.

