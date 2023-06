Celina Locks chega a Mykonos pronta para despedida de solteira: ‘Tão especial’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 14:41 Compartilhe

Noiva de Ronaldo Fenômeno, Celina Locks, 32 anos, acaba de desembarcar em Mykonos, Grécia, onde vai realizar sua despedida de solteira.

Nesta sexta-feira (23), a noiva compartilhou uma sequência de fotos anunciando a chegada ao país.

Estilosa, Celina surge nos cliques com um look todo branco, com um top e camisa aberta, completando com uma saia transparente e bordada.

“Cheguei Mykonos! Pronta para celebrar esse momento tão especial acompanhada de amigas(os) tão especiais”, escreveu ela na legenda da publicação.

A modelo e empresária ainda não anunciou a data oficial do casório, mas tudo leva a crer que será em breve.

Em entrevista recente, ela contou que a Espanha é um dos destinos possíveis para seu casamento, mas disse ter também opções no Brasil.

Confira a publicação de Celina Locks no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias