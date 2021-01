celeste é o podcast da revista seLecT O primeiro episódio, com estreia em 22/1, aborda a Rádio Floresta

celeste, o podcast mensal da revista seLecT, tem lançamento marcado para esta sexta-feira, 22/1, e dá início a um ciclo anual da seLecT que será dedicado às florestas.

O primeiro episódio conta com a participação de Gustavo Torrezan e os apresentadores da Rádio Floresta, projeto que nasceu em 2018 a partir do desejo do artista de escutar os povos ribeirinhos e fornecer a eles a infraestrutura necessária para amplificar suas vozes e saberes.

Instalada em Careiro Castanho, povoado de aproximadamente 25 mil habitantes no Amazonas, a rádio se tornou um trabalho permanente da comunidade, com programas diários sobre questões relacionadas à cultura, ao meio ambiente e ao feminismo.

Há atualmente sete programas semanais, entre eles, o Banzeiro Cultural, no qual Fran Araújo ajuda a divulgar as expressões artísticas locais, abordando música, poesia e literatura, e o Café com Tucumã, onde Iromar Oliveira promove quadros sobre o amor e aborda a cultura hegemônica com muito deboche.

Neste episódio, a repórter Nina Rahe assina a produção, pesquisa, apresentação e roteiro. Meno Del Picchia é responsável pelo roteiro, produção musical, finalização de áudio e locução. A identidade visual foi criada por Ricardo Van Steen, com design de Nina Lins. A direção editorial é de Paula Alzugaray.

