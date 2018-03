Céleres eleva previsão de produção de soja do Brasil na safra 2017/18

São Paulo, 14 – A consultoria Céleres elevou a sua previsão de produção de soja na safra 2017/18 do Brasil para 115,7 milhões de toneladas. Em fevereiro, a expectativa era de 111,9 milhões de toneladas. “Apesar do início conturbado na época de plantio, o cenário climático bastante favorável trazido pelo La Niña, sobretudo para a realidade no Centro-Oeste e Matopiba, levará a safra brasileira a superar o recorde da temporada passada em quase 2 milhões de toneladas”, assinalou a Céleres.

Conforme a consultoria, Estados como MT, GO e todo o Matopiba deverão ter produtividades acima das obtidas na safra passada. “O destaque negativo fica por conta do RS, mais precisamente na região sul do Estado, onde a escassez hídrica prejudicou o desenvolvimento da oleaginosa”, disse a Céleres.

A consultoria destacou ainda que a colheita da soja se intensificou por causa das chuvas em menores volumes e mais espaçadas das últimas semanas. Até 9 de março, metade da área plantada no País havia sido colhida, abaixo dos 56% observados em igual período da temporada passada, segundo a consultoria. Quanto à comercialização, os preços mais altos em Chicago vêm estimulando vendas nas últimas semanas, conforme a Céleres, que estimou que 42% da safra esteja negociada no País.