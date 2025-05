Celebridades têm encontro marcado no Met Gala, uma homenagem ao dandismo negro

O Met Gala, extravagante baile de caridade realizado anualmente em Nova York, celebra, nesta segunda-feira (5), o estilo negro sob a ótica subversiva do dandismo.

Este ano, a grande noite explora a rica e complexa história da estética dândi dos homens negros do século XVIII até os nossos dias.

Também celebra a abertura da exposição correspondente, “Superfine: Tailoring Black Style” (Refinado: Desenhando o Estilo Negro), que acontece no The Costume Institute.

Para os amantes da moda, o Met Gala é simplesmente um dos tapetes vermelhos mais importantes do mundo, com uma congregação de estrelas comparável ao Oscar.

O músico e designer Pharrell Williams, o rapper A$AP Rocky, o ator indicado ao Oscar Colman Domingo e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton são os co-presidentes deste que é considerado o evento de moda mais importante, que é dirigido pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

A lenda do basquete LeBron James será o presidente honorário, e um comitê anfitrião que inclui Andre 3000, do OutKast, a ginasta Simone Biles, o rapper Doechii, a velocista Sha’Carri Richardson e o diretor Spike Lee prometem um desfile de estilo memorável.

A festa acontece cinco anos após o movimento antirracista Black Lives Matter, que levou várias instituições culturais dos EUA a adotarem a integração racial e a diversidade que Donald Trump agora busca desmantelar.

– “Libertador e revigorante” –

A obra ‘Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity’ (Escravos da moda: dandismo negro e o estilo da identidade da diáspora negra), da curadora convidada e professora do Barnard College, Monica Miller, foi a inspiração do MET para a exposição.

Em seu livro, ela conta que o dandismo foi um estilo imposto aos homens negros na Europa do século XVIII, quando os criados “dandificados” e bem vestidos se tornaram uma tendência.

Mas os homens negros ao longo da história subverteram o conceito como uma forma de cultivar o poder e transformaram a estética e a elegância em uma forma de identidade e mobilidade social.

Durante o vibrante Renascimento do Harlem das décadas de 1920 e 1930, os homens usavam ternos elegantes e sapatos polidos como uma demonstração de desafio em uma América racialmente segregada.

A mostra “Refinado” é uma exposição exclusiva do Costume Institute que destaca os homens e a moda masculina, e é a primeira em que se concentra em designers e artistas negros.

O Met Gala, organizado pela primeira vez em 1948, arrecada fundos para sustentar o Costume Institute.

De acordo com o The New York Times, uma cadeira no jantar de 2024 custava 75.000 dólares (381,6 mil reais, na cotação da época) e uma mesa completa custava 350.000 dólares (1,78 milhão de reais). O famoso museu de Manhattan informou que o evento do ano passado arrecadou cerca de 26 milhões de dólares (132,2 milhões de reais).

