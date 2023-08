Celebridades que sobreviveram graças a transplantes de órgãos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/08/2023 - 1:30 Compartilhe

Faustão passou por uma cirurgia de transplante de coração na tarde deste domingo, 27. De acordo com o Ministério da Saúde, o apresentador foi priorizado “em razão de seu estado grave de saúde, ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento”.

Faustão faz transplante de coração; boletim médico diz que cirurgia foi bem sucedida

Assim como Faustão, outros famosos já foram submetidos a transplantes:

Selena Gomez

Em 2017, Selena Gomez passou por um transplante de rim, como parte do tratamento contra o lúpus, uma doença autoimune. Na época, a cantora compartilhou no Instagram uma foto em que aparece deitada na maca do hospital ao lado de sua amiga Francia Raisa, responsável por doar o órgão.

Drica Moraes

A atriz foi submetida a um transplante de medula óssea em 2008, após ser diagnosticada com leucemia. A artista da Globo contou que recebeu a ajuda de uma pessoa desconhecida.

Steve Jobs

Em 2004, o visionário CEO da Apple foi submetido a um transplante de fígado depois de lutar contra uma forma rara de cancro do pâncreas e uma doença hepática grave. O transplante permitiu-lhe perseverar e fazer contribuições duradouras à tecnologia.

Sarah Hyland

A atriz de ‘Modern Family’ tinha displasia renal, o que lhe causava uma dor enorme. Em 2012, seu corpo chegou a rejeitar um rim doado pelo pai, então ela teve que fazer outro transplante, desta vez com um rim do irmão.

Éric Abidal

O jogador de futebol francês, passou por um transplante de fígado em 2012 enquanto jogava pelo Barcelona devido a uma recaída de um tumor cancerígeno que havia sido removido em 2011.

