Da Redação 12/02/2024 - 10:13

É oficialmente Carnaval e muitas celebridades foram para a Marques de Sapucaí assistir aos desfiles do Grupo Especial܂No Camarote Allegria, muitas estrelas abrilhantaram ainda mais a noite, como Pocah, Patricia Poeta, Dani Winits, André Gonçalves, Adriane Galisteu e Amaury Lorenzo. O Allegria ainda contou com um super show de Jorge Aragão, que fez todo mundo cantar sucessos do samba.

Confira as fotos abaixo:

