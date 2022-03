Celebridade do TikTok, famoso por pegadinhas com namorada, morre de câncer aos 24 anos

Famoso por seus vídeos de pegadinhas envolvendo a namorada no TikTok, o influenciador norte-americano Francesco LoPresti, morreu de câncer aos 24 anos. O “tiktoker” tinha mais de 700 mil seguidores na rede social e boa parte do seu conteúdo envolvia sua namorada Kaitlin Reagan, que também é influencer. As informações foram dadas pela tia de Kaitlin e veiculada pelo Daily Mail.

“É com o coração pesado que informo a todos que o namorado da minha sobrinha morreu em decorrência do câncer. Ele lutou uma batalha corajosa com muito amor e carinho de muitas pessoas”, disse ela para a publicação. “Uma vida tão lindamente vivida merece ser lindamente lembrada. Por favor, unam-se a nós no nosso luto pela passagem do Francesco. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Significou tudo para as nossas famílias”.

Francesco não expunha sua batalha contra o câncer e evitava compartilhar sessões de quimioterapia, etc. Ele morreu devido a um câncer testicular.

