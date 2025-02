Cedro Participações assina concessão de Porto de Itaguaí em evento com Lula

O presidente do conselho de administração da Cedro Participações, Lucas Kallas, assinou nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o contrato de concessão da área ITG-02, do Porto de Itaguaí (RJ). O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A empresa, que tem entre seus negócios a Cedro Mineração, projeta investimentos de R$ 3,6 bilhões na área, que será destinada à construção de um terminal de armazenagem e movimentação de graneis sólidos minerais. O local conhecido como “Porto do Meio” terá a capacidade de movimentar 20 milhões de toneladas por ano, em uma área de aproximadamente 350 mil metros quadrados.

“Eu queria agradecer ao empresário Lucas que resolveu fazer investimento aqui”, disse o presidente Lula, em seu discurso. “Eu aprendi com a minha mãe que quando a gente quer saber se a pessoa é honesta e trabalhadora, a gente não tem que prestar atenção na boca, a gente tem que prestar atenção nos olhos. E o companheiro Lucas, desde que foi levado à minha sala dizendo que queria fazer investimentos em mineração do país, descobri na hora que estava conversando com um empresário sério, que ama o Brasil, torce pelo crescimento do Brasil”.

Durante a cerimônia, Kallas, destacou a importância do porto para aumentar a competitividade da atividade mineral brasileira. “Essa nova rota aumentará a competitividade da mineração brasileira no cenário global e, ao mesmo tempo, trará benefícios significativos para o meio ambiente e para a infraestrutura do país. Com ela, retiraremos cinco mil carretas por dia das estradas e reduziremos em mais de 40 mil toneladas as emissões de CO2”, afirmou.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o desenvolvimento que as obras da construção do terminal vão trazer para a região de Itaguaí. “Esse é o maior leilão da história portuária do Brasil, investimentos no primeiro momento de R$ 3,6 bilhões que ao longo dos anos vai chegar a quase R$ 10 bilhões em investimentos. Isso significa dizer que agora, na fase da obra, serão gerados 2,8 mil empregos diretos e indiretos, trazendo oportunidades para o povo da região”, afirmou. Após a obra, outros 2,8 mil empregos serão criados para a operação do terminal.

O investimento coloca a Cedro Participações como a primeira mineradora de ferro 100% brasileira e de capital fechado a verticalizar a operação e ter uma saída para o mar. A empresa pretende usar o terminal para exportar o pellet feed, um minério de ferro de alta qualidade capaz de reduzir em até 50% as emissões de carbono na indústria siderúrgica.

Mas o terminal terá uso mais amplo. “Este novo terminal é um marco não só para a Cedro, mas para todo o setor de mineração, porque abrirá um novo canal de exportação para todas as médias mineradoras”, afirma Eduardo Couto, conselheiro do Sindiextra (Sindicato da Industria Mineral do Estado de Minas Gerais).

Segundo Fabiano Carvalho, Vice-Presidente Comercial, Estratégia e Projetos da Cedro Participações, a operação do terminal também se encaixa dentro dos compromissos da empresa com a mineração sustentável.

“Esse porto tem tudo a ver com sustentabilidade, ele vai respeitar todas as melhores práticas ambientais na sua construção e na sua operação e, além disso, vai permitir que o minério de alta qualidade seja exportado e embarcado do Brasil para o Oriente Médio e Ásia”, afirmou.

As obras vão começar em 2027 e o início das operações é esperado para 2029.