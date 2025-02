Cecília Dassi revela que pensou em mudar de nome para nova profissão

Cecília Dassi, de 35 anos, revelou em entrevista ao Gshow que pensou em mudar de nome após abandonar a carreira de atriz. Ela ficou conhecida nos anos 1990 ao interpretar a menina Sandrinha na novela ‘Por Amor’, da Globo. Cecília abandonou a carreira de atriz em 2012. Seu último trabalho foi no filme Gonzaga: de Pai para Filho.

“Não houve um ‘estalo’ que me fez decidir. Foi um processo gradual. Fui percebendo que, mesmo gostando do teatro e do cinema, não era algo que eu queria para a vida inteira. Não era um mundo no qual me via para sempre”, contou a ex-atriz em entrevista ao Gshow.

Atualmente, a famosa trabalha como psicóloga. “Quando eu pensava na possibilidade de viver no universo da psicologia, sentia mais esse chamado no meu coração do que quando pensava em viver no mundo artístico.”

Durante a faculdade, ao perceber que atenderia pacientes que poderiam conhecê-la pelos trabalhos como atriz, Dassi pensou em mudar de nome. “Fiquei muito insegura, levei essa questão para a supervisão e para os professores. Eu pensava: ‘Vou ter que trocar de nome? Trocar de rosto?’. Era uma angústia enorme.”

Após a insegurança, Cecília abraçou o título de “ex-atriz”. “Em vez de negar esse passado, decidi assumi-lo. Falei: ‘Sou a ex-atriz que agora é psicóloga. Essa é a pessoa que você vai encontrar na clínica se me procurar’.”

Cecília Dassi revela que pode voltar a atuar em algum momento, em projetos mais curtos. “Hoje, isso não é uma demanda e nem se encaixa na minha rotina; não é um desejo meu, mas sinto que, em algum momento, pode se tornar… Há um espacinho no meu coração em stand by.”