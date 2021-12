Cecafé: receita com exportação de janeiro a novembro cresce 6%, para US$ 5,9 bi

São Paulo, 10 – A receita com exportações de café em novembro somou US$ 570,6 milhões, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). No acumulado dos 11 meses o valor é de US$ 5,4 bilhões, 5,9% acima de igual período de 2020. No mesmo intervalo, o volume embarcado recuou 10%, fechando os 11 primeiros meses deste ano em 36,3 milhões de sacas de 60 kg. “Temos vivenciado momentos de volatilidades muito altas no mercado, com as cotações se aproximando de níveis históricos em reais. O preço médio das exportações em 2021, de US$ 148,81 por saca, é o maior desde 2017”, disse em nota o presidente da entidade, Nicolas Rueda. Ele citou ainda o dólar fortalecido como fator de estímulo às exportações.

Rueda voltou a mencionar como entraves aos embarques do produto para o mercado externo os gargalos logísticos no comércio marítimo global e a menor safra colhida pelo Brasil em 2021. “Diante da colheita mais baixa este ano, seguimos convivendo com disputa por contêineres, espaço nos navios, sucessivos cancelamentos de bookings, rolagens de cargas e fretes extremamente altos. Esse cenário preocupa, uma vez que expertos do segmento indicam que se arrastará a 2022, devido ao grande volume dos produtos agrícolas acumulados nos portos do Brasil, o que impactará o desempenho de nossos embarques”, afirmou.

Segundo o Cecafé, nos cinco primeiros meses da temporada cafeeira 2021/22 o Brasil registra a melhor receita cambial dos últimos cinco anos. O País obteve US$ 2,6 bilhões com o envio de 15,3 milhões de sacas de julho a novembro, alta de 4,4% na receita ante o ano anterior, mas recuo de 24,5% no volume.

De café arábica foram exportadas até novembro 29,219 milhões de sacas, ou 80,5% do total. Já da variedade canéfora (robusta + conilon) os embarques somaram 3,459 milhões de sacas. Na sequência, vêm os segmentos do produto solúvel, com 3,569 milhões de sacas e do café torrado e torrado e moído, com 41.096 sacas.

Neste ano, de acordo com o Cecafé, o Brasil exportou o produto para 121 países – os Estados Unidos permanecem na liderança, com 7,072 milhões de sacas nos 11 meses, volume 2,9% inferior ao aferido entre janeiro e novembro de 2020. Esse montante representou 19,5% dos embarques totais do país até o momento.

Saiba mais