Cecafé: exportação em outubro alcança 3,4 milhões de sacas

São Paulo, 11 – O Brasil exportou em outubro 3,4 milhões de sacas de 60 quilos de café verde, solúvel e torrado & moído. O volume é 13,1% menor do que o embarcado no mesmo mês de 2018 – o montante do ano passado foi recorde para outubro. A receita com exportações no mês foi de US$ 441,1 milhões, recuo anual de 14,7%. O preço médio da saca caiu 1,8% na mesma comparação, para US$ 128,9. Os dados foram divulgados há pouco pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Do total embarcado no mês, 82,6%, ou 2,8 milhões de sacas, foram de café arábica; 8% (274 mil sacas) de robusta; e 9,4% (321 mil sacas) de solúvel.

“Os volumes exportados para a Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, África apresentaram um significativo crescimento, comprovando mais uma vez a capacidade do País em atender aos mais diversos e exigentes mercados de alta qualidade e sustentabilidade”, disse, em nota, o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, as exportações permanecem em alta, com 34 milhões de sacas embarcadas, maior volume dos últimos cinco anos e 22,8% superior ao do mesmo período de 2018. No período, o destaque foi o café conilon, que teve aumento de 58,3% no volume embarcado, chegando a 3,3 milhões de sacas. O arábica subiu 21,3%, para 27,4 milhões de sacas; e o solúvel avançou 9,4%, para 3,3 milhões de sacas.

Os principais destinos do café brasileiro no ano foram, respectivamente, Estados Unidos, com 6,5 milhões de sacas; Alemanha, com 5,7 milhões de sacas; e Itália, com 3,2 milhões de sacas. Do total embarcado no período, 77,9% foi do Porto de Santos.

Durante os dez primeiros meses de 2019, o Brasil exportou 6,4 milhões de sacas de cafés diferenciados, avanço anual de 28,4%. A receita com a exportação do produto foi de US$ 1 bilhão.

Nos últimos doze meses – de novembro de 2018 a outubro de 2019 – as exportações totais de café chegaram a 41,9 milhões de sacas, “sinalizando um recorde histórico de exportações de café para este ano”, conforme comunicado do Cecafé.

Nos quatro primeiros meses do ano-safra 2019/20, o volume exportado – 13,6 milhões de sacas – é 4,1% maior do que na safra anterior e o maior nos últimos cinco anos.