Cecafé: exportação em janeiro recua 1,6% em volume mas cresce 60% em receita

São Paulo, 11 – O Brasil embarcou em janeiro 3,977 milhões de sacas de 60 kg de café, volume 1,6% menor em relação aos 4,042 milhões de sacas apurados no primeiro mês do ano passado. Em receita, o salto foi de 59,9% no mesmo intervalo comparativo, de US$ 823 milhões para US$ 1,316 bilhão, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) nesta terça-feira, 11.

“O incremento na receita cambial ratifica o efeito das altas dos preços que já vem desde longo período”, disse em nota o presidente da entidade, Márcio Ferreira.

De café arábica, foram enviados ao exterior 3,278 milhões de sacas, queda de 0,3% ante janeiro de 2024. O café arábica representou 82,4% do total embarcado. Os cafés canéforas (conilon + robusta) – 8,3% das exportações – somaram 328.074 sacas, recuo de 28,9 pontos porcentuais na comparação anual.

Os segmentos do café solúvel, com 365.598 sacas – avançaram 24,8%, representando 9,2% do total. Do produto torrado e torrado e moído, foram 4.968 sacas (+156,6% e 0,1% de representatividade).

“A redução no volume dos canéforas foi motivada, principalmente, pelo fato de o café concorrente do Vietnã, desde a entrada da safra, em novembro, ter se tornado bem mais competitivo em termos de preço. Esse movimento deve continuar nos próximos meses, no mínimo, até a colheita da safra nacional de conilon e robusta, em maio”, destacou Ferreira.

Ele ainda citou o menor volume de arábica remetido ao exterior. “Também é possível notar outras origens mais competitivas do que o Brasil, em especial no que se refere a cafés naturais finos e aos de peneiras maiores em relação aos nossos cafés semi-lavado ou cereja descascado. Essa tendência, quando falamos em volume, deve permanecer, similar ao que prevejo aos canéforas, até a entrada da próxima safra de arábica brasileira”, afirmou.