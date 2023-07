Cecafé: Brasil exporta 35,6 milhões de sacas de café em 2022/23 (-10%)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 19:15 Compartilhe

São Paulo, 12/07 – O Brasil exportou na safra 2022/23, encerrada em junho, 35,626 milhões de sacas de café, 10,2% abaixo dos 39,691 milhões de sacas do período de julho de 2021 a junho do ano passado, informou há pouco o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé).

A receita, porém, ficou praticamente estável, em US$ 8,135 bilhões, ante US$ 8,136 bilhões do ciclo anterior. Considerado apenas o mês de junho, os embarques do produto somaram 2,64 milhões de sacas (-17,2% ante jun/22) e a receita foi de US$ 586,8 milhões (-21,3%). No primeiro semestre, os embarques de café totalizam 16,226 milhões de sacas (-18,9%) e renderam US$ 3,547 bilhões (-23,8%), disse o Cecafé.

Em nota que acompanhou a divulgação dos dados, o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, comemorou a estabilidade da receita com as exportações na safra 2022/23. “O Brasil é o País que mais repassa o preço (Free on Board) FOB da exportação aos produtores. Nos últimos anos, esse índice foi de 85% para o arábica e 93% para o conilon, fortalecendo o conceito de renda sustentável aos cafeicultores nacionais”, disse.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias