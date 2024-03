Cecafé: Atrasos de navios com café no Porto de Santos em fevereiro foi de 75%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 19:07 Para compartilhar:

O índice de atrasos para embarque de café nos navios no Porto de Santos em fevereiro foi de 75%, envolvendo um total de 75 porta-contêineres, segundo o Boletim Detention Zero (DTZ), elaborado pela startup ElloX Digital, em parceria com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). “O tempo de abertura de gates também foi curto e, no mês passado, 23 navios não tiveram sequer uma abertura de portão no terminal”, disse a entidade em nota. “O maior intervalo foi de 22 dias entre o primeiro e o último deadline.”

Conforme o Cecafé, apesar de uma ligeira melhora observada em relação a janeiro deste ano, o índice segue acima de 75% – patamar observado nas épocas de picos de safras de café, açúcar e algodão, no segundo semestre de 2023 – em um mês (fevereiro) no qual o volume de açúcar não foi elevado, mas que ainda teve um montante significativo de algodão exportado. O diretor técnico do Cecafé, Eduardo Heron, destaca os problemas relativos à abertura de gates nos terminais. “Esse fato continua impactando o planejamento de embarques das empresas, de maneira direta, e gerando custos adicionais aos exportadores, uma vez que seguem enfrentando esses entraves para cumprir os prazos e honrar seus compromissos.

De acordo com o boletim, em fevereiro apenas 13% dos procedimentos de embarque tiveram prazo superior a quatro dias de gate aberto por navios. Outros 66% possuíram entre três e quatro dias e 21% tiveram menos de dois dias de período de gate aberto.

