Cebolinha e Viña vão ser submetidos à cirurgia e devem desfalcar o Fla na temporada

Estadão Conteúdo 11/08/2024 - 23:36

Além de ficar somente no empate diante do Palmeiras neste domingo, no Maracanã, em joo válido pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Tite vai ter duas importantes baixas para o restante da temporada. O atacante Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles e o lateral-esquerdo Viña teve confirmada uma lesão no joelho direito. Após exames, os dois jogadores vão passar por cirurgia.

O atacante rubro-negro esteve em campo por pouco mais de dez minutos. O atleta, que vinha de recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa, foi substituído por Luiz Araújo. O tempo provável de recuperação é de até oito meses. O clube, no entanto, não estipulou um prazo.

Já o lateral uruguaio, que entrou no segundo tempo, sofreu uma pancada que atingiu a região ligamentar. Apesar de sentir dores no local, ele ficou em campo mancando até o fim do confronto já que o time carioca já tinha feito todas as cinco alterações.

Os dois atletas foram encaminhados para o hospital onde os exames constataram a gravidade das lesões. Assim, o técnico Tite vai ter dois importante desfalques para o jogo do meio de semana pelas oitavas de final da Libertadores.

Nesta quinta-feira, o Flamengo realiza o primeiro dos dois jogos da fase de oitavas de final da competição e recebe o Bolívar, no Maracanã. O encontro de volta está marcado para o dia 22 de agosto, na próxima semana.