Ceará x Red Bull Bragantino: prováveis times, desfalques e onde assistir Equipes medem forças neste domingo, pela 27ª rodada, na Arena Castelão

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Ceará e Red Bull Bragantino entrarão em campo neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão em confronto pela 27ª rodada. Precisando da vitória para afastar-se do Z4, a equipe de Tiago Nunes terá o fator casa para tentar surpreender o rival, enquanto o Massa Bruta, atualmente na 4º colocação, luta por mais um triunfo para manter-se no topo da tabela.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ x RED BULL BRAGANTINO – 27ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 17 de outubro de 2021, às 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Onde assistir: Premiere

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)

Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Marlon, Fabinho (Fernando Sobral), Lima (Kelvyn) e Vina; Cléber e Mendoza.

Desfalques: Buiú, Victor Jacaré e Wendson (lesionados)

Suspensos: Ninguém.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emi Martínez e Pedrinho; Helinho, Cuello e Gabriel Novaes.

Desfalques: Artur e Ytalo (afastados por Covid-19); Lucas Evangelista, Vitinho e Bruno Tubarão (lesionados); Raul (recuperação de cirurgia no joelho).

Suspensos: Léo Ortiz e Eric Ramires.

