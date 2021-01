Ceará x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação Confira todas as informações do duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE. A partida também contará com transmissão em Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!

O Verdão entra na rodada na quinta colocação do torneio nacional com 51 pontos conquistados e vem de uma derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. O Vozão, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 42 pontos. Na última rodada, o Ceará aplicou uma goleada sobre o Goiás, 4 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

BRUNO PACHECO RETORNA APÓS SUSPENSÃO; LEANDRO CARVALHO FORA NO CEARÁ



O lateral-esquerdo Bruno Pacheco retorna após suspensão pode ser uma das novidades para o técnico Guto Ferreira para o confronto contra o Palmeiras. O atleta deve voltar ao time titular na vaga que foi de Alyson na partida contra o Goiás, na última quarta-feira (20).

Por outro lado, o atacante Leandro Carvalho segue sendo desfalque no Vozão. O atleta foi julgado pela expulsão contra o Palmeiras, o jogo de volta da Copa do Brasil, e pegou seis jogos de suspensão após ofender o árbitro. O Ceará ainda tenta recorrer a decisão.

GUSTAVO GOMEZ É A NOVIDADE DO PALMEIRAS NOS TREINAMENTOS



Durante os treinamentos do Verdão em preparação para a partida contra o Ceará, no Castelão, uma das novidades foi o retorno do zagueiro Gustavo Gomez, recuperado de uma lesão na virilha. O atleta treinou de forma integral.

Além do paraguaio, Patrick de Paula e Gabriel Veron também trabalharam sem restrições com o grupo e estão à disposição da comissão técnica.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Ceará x Palmeiras



Data: 24 de Janeiro de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Braulio da Silva Machado-SC

Assistentes: Helton Nunes-SC e Johnny Barros de Oliveira-SC

VAR: Adriano Milczvski-PR, Lucas Paulo Torezin-PR e Jefferson Cleiton Piva da Silva-PR

Transmissão:

– REDE GLOBO (TV Aberta para SP, PR e CE, com narração de Cleber Machado, Comentários de Caio Ribeiro e Pedrinho (por vídeo), Sálvio Spinola na Central do Apito e Caio Ricard comanda as reportagens);

– TNT SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil, menos CE)

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração Jader Rocha, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Paulo Nunes, Diego Twardy nas reportagens);

– Narração do Voz do Esporte no Facebook do LANCE!

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play, Premiere Play e pelo Estádio TNT Sports (EI Plus) e ouvir a narração da Voz do Esporte no Facebook do L!.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE CEARÁ X PALMEIRAS



CEARÁ: Richard, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Desfalques: Leandro Carvalho (suspenso);

Pendurados: Charles, Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando Prass;

Suspensos: Ninguém;

Voltam de suspensão: Bruno Pacheco (terceiro amarelo)

PALMEIRAS: Weverton (Jailson); Mayke, Gustavo Gomez, Alan Empereur e Gustavo Scarpa; Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Breno Lopes, Gabriel Silva (Gabriel Veron) e Willian Bigode. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Wesley e Luan Silva (lesionados);

Pendurados: Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspenso: Raphael Veiga (terceiro amarelo)

