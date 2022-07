Ceará x Palmeiras: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos Entidade divulgou o áudio da checagem de vídeo de três lances do duelo: um pênalti não marcado, um pênalti marcado e um cartão vermelho mostrado com a ajuda da revisão







No último sábado, a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, no Castelão, entrou para aquela lista de jogos com polêmicas de arbitragem que, sob o comando de Anderson Daronco, mais uma vez mostrou a má fase da categoria no Brasileirão. Para esclarecer os lances, a CBF divulgou o áudio do VAR de três momentos do duelo.

No primeiro deles, Gustavo Gómez, do Verdão, e Mendoza, do Vozão, se enroscam dentro da área e o colombiano cai pedindo pênalti. Ainda era primeiro tempo e o jogo estava 2 a 0 para os visitantes. Daronco não viu movimento de braço, enquanto Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR, viu movimentos não faltosos na jogada.

– Não tem uso de braço, os dois estão… Não tem movimento de braço para mim – disse o árbitro.

– Lance checado, disputa normal, contatos mínimos não faltosos – relatou o VAR.

Logo no começo do segundo tempo, Dudu recebeu lançamento, levou vantagem em cima da defesa do Ceará, mas antes de entrar na área foi derrubado por Richardson. Em campo, Daronco nem falta deu, mas foi chamado pelo VAR para revisar a jogada

– Eu não vejo contato no pé, os dois estão com o lado do corpo. Não vejo movimento de empurrar. Não vejo calço, e para mim os dois estão lado a lado – disse o árbitro antes de ser chamado.

Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR, avisa que está chamando a arbitragem de campo para revisar um possível “Dogso”, sigla em inglês para “deny an obvious goal scoring opportunity”, que significa “impedir uma chance clara de gol”, que resulta em cartão vermelho. Logo na primeira imagem, Daronco reconhece a falta e a punição e pede para verificar se o lance foi dentro ou fora da área.

Por fim, o último lance divulgado pela CBF foi talvez o mais polêmico, que é o pênalti de Danilo em cima de Vina, no segundo tempo, quando o placar já apontava 2 a 0 para o Palmeiras. Os jogadores disputam uma bola na área e o meia cearense cai pedindo a penalidade, que Daronco assinala dentro de campo com convicção.

Apesar de o lance não parecer pênalti em ângulo algum da transmissão e do VAR, Rodrigo Nunes de Sá vê a coxa de Danilo derrubar Vina e confirma a marcação de campo de Daronco.

– Toque embaixo, ele calça. Não vou complicar (responde a algum jogador). Se estiver errado, pode me chamar (diz ao VAR) – afirma Anderson Daronco.

– A perna está um pouco mais à frente, vou confirmar a decisão de campo. OK, Ok, coxa. Daronco, lance checado. penal confirmado – responde Rodrigo Nunes de Sá, no VAR.

Depois de levar o 2 a 1, mesmo com um homem a mais, o Palmeiras passou um certo sufoco na reta final da partida, mas conseguiu segurar a vitória e saiu do Castelão com os três pontos. Após a partida, Anderson Barros, diretor de futebol do clube, pediu “medidas drásticas” para a arbitragem, e Abel Ferreira voltou a colocar em dúvida se o campeonato será decidido dentro das quatro linhas.

