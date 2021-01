Ceará x Internacional: prováveis times, desfalques e onde assistir

O início do ano de Ceará e Internacional terá o confronto entre as equipes já na próxima quinta-feira (7) como o primeiro oficial de 2021 valendo pela 28ª Rodada do Brasileirão.

Tendo engatado três vitórias seguidas no comando de Abel Braga, o Colorado voltou a olhar com otimismo a parte de cima da tabela e tenta pontuar ao máximo para não ser totalmente descartado na briga pelo título e também vaga na Copa Libertadores. No momento, a equipe está em quarto lugar com 47 pontos, nove a menos que o líder, São Paulo.

Já o Vozão, 10° colocado com 36 unidades, conseguiu também três resultados positivos nas últimas cinco rodadas e somou pontos que trouxeram ligeiro alívio na briga para escapar das últimas posições.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA



Data e horário: 07/01/2021, às 19h

​Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (CBF-MG)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Felipe Alan Castro de Oliveira (CBF-MG)

VAR: Adriano Milczvski (CBF-PR)

Onde ver: Premiere

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)



Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Vina, Lima, Léo Chu e Cléber.

Desfalques: Não tem.

INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)



Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Desfalques: Danilo Fernandes (contratura muscular), Uendel (edema na coxa esquerda), Thiago Galhardo (suspenso), Saravia, Boschilia e Guerrero (recuperação de cirurgia).

