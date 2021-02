Ceará x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites Equipes se enfrentam nesta segunda-feira para fechar a antepenúltima rodada deste Campeonato Brasileiro, no Castelão

O Campeonato Brasileiro se aproxima cada vez mais do fim. Nesta segunda-feira, Ceará e Fluminense se enfrentam no encerramento da 36ª rodada da competição, ambos visando manter vivo o sonho da Libertadores, seja por vaga direta na fase de grupos ou nas preliminares do torneio. O duelo será na Arena Castelão, às 18h.

O Flu está praticamente garantido entre os classificados e agora visa terminar o Brasileiro no G4. Para isso, torce, claro, por uma vitória em Fortaleza, além de tropeços de São Paulo, quarto colocado, e Atlético-MG, terceiro, para diminuir a distância de pontos. Para esta partida, o técnico Marcão não terá o atacante Fred, o zagueiro Matheus Ferraz e o meia Paulo Henrique Ganso.

O Vozão vem de três jogos sem vencer na competição, perdendo para Athletico-PR e Corinthians e sofrendo um empate do São Paulo já nos minutos finais. Por isso, a equipe estacionou nos 46 pontos em 12°, ainda sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Os únicos desfalques estão fora das quatro linhas, com a suspensão do técnico Guto Ferreira e do auxiliar Alexandre Faganello.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLUMINENSE

Data/Hora: 15/02/2021, às 18h

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA – GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA – GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA – GO)

Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

CEARÁ (Técnico: André Luís dos Santos e Daniel Azambuja*)

Richard; Eduardo, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral; Vina, Lima, Léo Chú, Cléber.

Desfalques: Samuel Xavier e Luiz Otávio (dúvidas)

Suspensos: Guto Ferreira (técnico) e Alexandre Faganello (auxiliar-técnico)

Pendurados: Tiago Pagnussat, Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando Prass

*membros da comissão técnica substituindo Guto Ferreira e Alexandre Faganello, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe, Calegari, Nino Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.

Desfalques: Paulo Henrique Ganso (transição física), Fred (edema na coxa direita), Matheus Ferraz (Covid-19)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e Nenê

Palpites: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Fluminense enquanto 40% acham que o Ceará vencerá.

