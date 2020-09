Ceará x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir Neste domingo, às 18h, no Castelão, Rubro-Negro tenta engatar sua quinta vitória consecutiva no Brasileiro. Vozão aposta no retorno de atletas suspensos

O Flamengo tenta neste domingo se manter próximo da briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe de Domènec Torrent deposita as fichas na qualidade de seu elenco para sair da Arena do Castelão com sua quinta vitória consecutiva.

Além de contar com a volta de César, que tem chances de ser titular no lugar de Gabriel Batista, o Rubro-Negro dá espaço para outros jogadores mostrarem seu valor: Diego e Michael devem entrar nos lugares de Arrascaeta e Bruno Henrique, respectivamente, para formar a linha de frente com Gabigol. Na lateral, Renê substituirá Filipe Luís. Há outra dúvida na zaga: Rodrigo Caio pode ser poupado para a entrada de Léo Pereira.

Já o Vozão tenta se recuperar da série recente de duas derrotas. Para isto, aposta nos regressos de Luiz Otávio, Samuel Xavier, Bruno Pacheco e Leandro Carvalho, que estavam suspensos.

FICHA TÉCNICA

​

CEARÁ x FLAMENGO

Data-Hora: 13-09-20 – 18h

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Suspenso: William Oliveira

Lesionado: Klaus

Pendurados: Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Fabinho.

FLAMENGO: César (Gabriel Batista); Isla, Rodrigo Caio (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Diego; Michael e Gabigol. Técnico: Domènec Torrent.

Suspenso: Gerson

Lesionado: Bruno Henrique

Com desgaste muscular: Filipe Luís e De Arrascaeta

Com Covid-19: Diego Alves

Pendurados: Everton Ribeiro, Diego e Gabriel

