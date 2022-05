Ceará x Flamengo: CBF divulga áudio do VAR em lance que Gabigol pede pênalti No lance em questão, que aconteceu na reta final do segundo tempo, Gabigol vai ao chão após divida com com Richardson, do Ceará





A CBF divulgou o áudio do lance em que Gabigol pediu pênalti durante a partida entre Ceará e Flamengo, no último sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Na jogada em questão, que aconteceu na reta final do segundo tempo, o atacante do Rubro-Negro vai ao chão após divida com com Richardson, do Vozão.

> ATUAÇÕES: Hugo falha e recebe a pior nota do Flamengo

– Pega só a bola, e o Gabigol escorrega. Não há o contato – diz Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, no microfone.

– Luiz, pode seguir. Não tem contato com ele. Mantém sua decisão – responde Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que estava no VAR (clique aqui e ouça o áudio na integra).

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Paulo Sousa criticou a arbitragem justamente pela não marcação da penalidade neste lance. Na visão do treinador, foi um “pênalti claro”.

– Eu não sou uma pessoa de fazer muita referência à arbitragem, só que são dois jogos claramente. No Botafogo podíamos fazer 1 a 0 (gol anulado de Gabigol) e termos um controle completamente diferente. E hoje um 3 a 1 numa fase do jogo para poder sentenciar esse jogo. Era um pênalti claro – disse Paulo Sousa.

A opinião vai ao encontro do que disse Pablo, ao fim da partida. O zagueiro também classificou o lance como pênalti claro e destacou que o time foi prejudicado por isso.

– Ainda não vi o lance do gol. Jogo difícil, equipe de muita intensidade, o clima atrapalha muito, mas não podemos justificar. Poderíamos ter feito melhor. O que vi no vestiário foi o lance do Gabi, um pênalti claríssimo. Poderíamos ter feito 3 a 1 e o jogo estaria controlado – afirmou o zagueiro Pablo, único que atendeu a imprensa após o jogo.

– Infelizmente, o juiz não deu o pênalti, nos prejudicou. Temos que continuar trabalhando. Se ganha está tudo bem, se perde a pressão é grande. Faz parte. Vamos continuar trabalhando para conseguir as vitórias no Brasileirão – completou o atleta rubro-negro no Castelão, ao Premiere.

Minutos depois do lance, o Ceará conseguiu arrancar o empate com Nino Paraíba, que fez de falta. O Flamengo, agora, vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 para enfrentar a Universidad Católica no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo H e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

E MAIS: