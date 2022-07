Ceará x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão Timão pode ultrapassar o líder Palmeiras, enquanto o Vozão busca sair do Z4 do Campeonato Brasileiro

Pela décima sétima rodada do Brasileirão, Ceará e Corinthians se enfrentam no sábado (16), às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza.



O Timão ocupa o 2º lugar no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos em 16 jogos disputados. Na última rodada, o clube alvinegro venceu o Flamengo por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol contra de Rodinei.

A delegação corintiana estará sem Vítor Pereira. O português cumpre o primeiro jogo de suspensão após levar seu terceiro amarelo e posteriormente um cartão vermelho contra o Flamengo, na última rodada do Brasileiro.

O Timão deverá ter o retorno de Cantillo, e há a possibilidade de Fagner, Maycon e Willian serem relacionados. Se vencer no Castelão, o clube do Parque São Jorge irá ultrapassar o Palmeiras e assumir a liderança do torneio.

O Vozão é o primeiro time na zona do rebaixamento, com 18 pontos. Na última rodada, a equipe de Marquinhos Santos foi derrotada por 2 a 1 para o Fluminense, na partida que culminou na despedida de Fred.

O Ceará está há seis jogos sem vencer na competição e Marquinhos Santos não poderá contar com Erick, que ainda se recupera de cirurgia na clavícula, e Iury Castilho, que cumpre suspensão.

CEARÁ X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 17ª RODADA

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 16 de julho de 2022, às 21h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA) [RS] e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Sportv, Premiere e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho e Vina; Mendoza, Lima e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

DESFALQUES: Iury Castilho (suspenso) e Erick (lesionado)

PENDURADOS: Messias, Richard, Nino Paraíba, Cléber, Lucas Ribeiro e Zé Roberto

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Silva (Adson), Róger Guedes e Lucas Piton (Willian). Técnico: Filipe Almeida (auxiliar)

DESFALQUES: Vítor Pereira (suspenso); Renato Augusto (desconforto na panturrilha); Júnior Moraes (entorse no tornozelo esquerdo) e Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo)

PENDURADOS: Rafael Ramos, Raul Gustavo e Du Queiroz