Ceará visita o Santos para tentar reduzir risco de rebaixamento

O Ceará está perto do grupo que se classifica para a Copa Libertadores de 2021, mas o objetivo principal ainda é escapar do rebaixamento. Mais um passo nesta direção poderá ser dado neste domingo, quando o time alvinegro vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, às 18h15, pela 27ª rodada.

Embalado pela vitória no Clássico Rei sobre o Fortaleza, por 2 a 0, no último final de semana, o Ceará está no meio da tabela de classificação, com 35 pontos. O “número mágico” para escapar do rebaixamento é 45.

“Primeiramente, pezinho no chão. Faltam 10 pontos e nossa 1ª meta é essa. Estamos perto dos 45, mas óbvio que sonhamos alto. Conforme chegamos nessa pontuação, a Sul-Americana fica mais palpável. Sabemos que tem muita coisa para acontecer, com times na Copa do Brasil e na Libertadores, pode virar um G-8. Quem sabe possamos pensar numa pré-Libertadores”, indagou o meia Vina.

Em relação ao time que ganhou do Fortaleza, o técnico Guto Ferreira não deve realizar mudanças. A principal novidade vai estar no banco de reservas com a volta do atacante Felipe Vizeu, recuperado de uma lesão na coxa. O ex-flamenguista ficou um mês afastado dos gramados.

