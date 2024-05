Ceará vence o Amazonas e já aparece em sexto lugar na classificação da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 23:49 Para compartilhar:

O Ceará emplacou a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater por 2 a 1 o Amazonas, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pela quinta rodada. O time cearense começou com muita intensidade e marcou seus dois gols, mas os amazonenses reagiram no segundo tempo, diminuíram o placar e venderam caro a derrota. Com oito pontos, o Ceará ocupa a sexta posição, enquanto o Amazonas, que vinha animado por ter vencido o Santos, segue com quatro, em 16º lugar.

Confiante após a vitória por 3 a 0 em cima do Novorizontino, o Ceará começou o jogo no ataque a logo aos dois minutos abriu o placar. Guilherme Castilho cobrou escanteio em curva, o goleiro não saiu e a defesa não subiu junto com Ramon Menezes que desviou de cabeça.

Ainda na pressão, os cearenses marcaram o segundo gol aos 17. Desta vez pelo lado direito, De Lucca levantou na área, o goleiro Marcão errou o tempo de bola e Erick Pulga, na marca do pênalti, cabeceou para as redes.

Mesmo em desvantagem, o técnico Adilson Batista incentivava os seus jogadores. A estratégia era usar a velocidade, tendo o experiente centroavante Jô como pivô no meio do ataque. Desta forma, o Amazonas chegou duas vezes com perigo. Aos 21 minutos, Matheus Serafim chutou forte, o goleiro Richard deu rebote, mas Jô se atrapalhou na finalização, com a bola ficando entre suas pernas. Na segunda, Matheus Serafim foi lançado em velocidade e acabou bloqueado por Richard, aos 41.

O segundo tempo começou movimentado, mas mudou mesmo aos 10, quando Adilson Batista fez três mudanças no Amazonas, dando mais agressividade ao time. E continuou forçando a velocidade, tanto que diminuiu o placar aos 16. Bruno Lopes foi lançado na linha de defesa do Ceará e saiu em disparada. Entrou na área e fez o passe lateral para o chute colocado de Diego Torres: 2 a 1. Mas o lance precisou ser confirmado pelo VAR.

Vagner Mancini também mexeu no Ceará, tirando o time da defensiva e tentando neutralizar as jogadas do adversário. Perdeu grande chance de marcar o terceiro gol aos 50, em um carrinho de Raí Ramos. Até sofreu um pouco, mas garantiu a importante vitória.

No fim de semana, pela sexta rodada, o Ceará vai enfrentar o Operário, em Ponta Grossa (PR), domingo, às 16 horas. No sábado, às 17h30, o Amazonas recebe o Paysandu, num duelo da região norte.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 AMAZONAS

CEARÁ – Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e David Ricardo (Jonathan); Matheus Bahia (Paulo Victor), De Lucca, Guilherme Castilho (Lucas Mugni) e Barceló (Saulo Mineiro); Erick Pulga e Aylon (Facundo Castro). Técnico: Vagner Mancini.

AMAZONAS – Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Guilherme Xavier, Wendell (Diego Torres) e Rafael Tavares (Matheus Melo); Ênio (Bruno Lopes), Jô (Igor Bolt) e Matheus Serafim (William Barbio). Técnico: Adilson Batista.

GOLS – Ramon Menezes, aos dois, e Erick Pulga, aos 17 minutos do primeiro tempo. Diego Torres, aos 16 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Castilho e Saulo Mineiro (Ceará). Miranda, Diego Torres, Igor Bolt e Diogo Silva (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO – Saulo Mineiro (Ceará).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).