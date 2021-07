Ceará vence Juventude e sobe na tabela da Série A Com os dois gols no início do 2° tempo, Vozão pegou o elevador e ganhou seis posições na classificação

Apesar do 1° tempo abaixo de lado a lado, o Ceará voltou ligado na etapa final e, com gols de Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda logo após o intervalo, garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude na noite deste domingo (4). Com o triunfo, o Vozão chegou à 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ju teve sua série de quatro jogos sem perder quebrada e caiu para o 11° lugar.

Agora ambas equipes voltam a campo no meio de semana. Na quarta-feira (7), o Ceará encara o Fluminense, fora de casa, às 21h30. Por outro lado, no mesmo dia, mas às 18h, o Juventude visita o Bahia.

Jogo muito parado

Os primeiros minutos na Arena Castelão foram de pouca bola rolando. Isso porque a partida contou com algumas faltas em seu início, bem como paralisações para os atendimentos a Gabriel Lacerda e Fernando Sobral, ambos do Ceará.

Com a bola, o Juventude se mostrou uma equipe mais objetiva. Contudo, o primeiro chute de perigo aconteceu somente aos 14 minutos, quando Marcos Vinícios arrancou pela direita, pedalou, limpou a marcação e bateu para fora, próximo à trave esquerda de Richard.

Ceará chega pela primeira vez

A partida continuou sem ritmo no Castelão. Contudo, diferentemente dos primeiros minutos, o Ceará passou a ter mais a bola e tentar criar suas jogadas. Aos 24, Mendoza recebeu, invadiu a área, mas Marcelo Carné fechou bem o ângulo e travou a finalização do colombiano.

Pelo lado gaúcho, as jogadas se resumiram a Marcos Vinícios. Pelo lado direito, o ponta foi o responsável por buscar os lances mais agudos, principalmente tentando partir para os duelos individuais.

Intervalo sem muitas emoções

A intensidade da partida seguiu em nível muito abaixo do esperado. Sem criatividade, o Ceará teve a maior posse de bola na reta final do 1° tempo. Assim, só conseguiu chegar novamente com relativo perigo aos 45′, quando Kelvyn se apresentou pela esquerda e cruzou para Saulo Mineiro. O atacante se antecipou à defesa, mas errou o cabeceio.

Por sua vez, o Juventude continuou sem conseguir impor algum perigo ao gol de Richard igual fez nos primeiros minutos do confronto. Aos gaúchos, coube se fechar no campo defensivo e correr atrás das trocas de passes dos donos da casa.

Volta com gols

​O desenho tático do jogo permaneceu o mesmo no retorno das equipes do intervalo. Contudo, a grande diferença ficou pelas bolas na rede. Aos 2 minutos, Lima, mesmo marcado, conseguiu tocar para Saulo Mineiro, que desviou com a ponta do pé e tirou de Marcelo Carné, fazendo 1 a 0 para o Vozão.

Mesmo com a vantagem, o Ceará não diminuiu o ritmo e ampliou o marcador logo em seguida. Após cobrança de escanteio de Jorginho, Gabriel Lacerda fechou na primeira trave e testou para o fundo do gol do Juventude.

Expulsão prevista

​Os dois gols repentinos abalaram a equipe do Juventude, que passou a sair mais para o jogo, mas esbarrou na bem postada defesa da equipe mandante. Sendo assim, as ações se limitaram a passes de lado.

A situação que já estava complicada, ficou ainda mais quando Guilherme Castilho levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 17′, o meia foi punido com a primeira advertência após acertar Fernando Sobra. Sete minutos depois, o meia que já parecia nervoso pegou Vina e não teve perdão.

Quase o terceiro

Com um a mais, o Vozão passou a administrar ainda mais o confronto. Mas, mesmo assim, buscou aproveitar as brechas na defesa adversária eventualmente. Aos 27 minutos, Mendoza tocou para Jael que, de primeira, serviu Vina. O meia tentou a finalização, mas parou em Marcelo Carné, que fechou bem o ângulo.

Depois da chance, a partida caiu ainda mais de ritmo, com o Vozão controlando a bola, apenas esperando o apito final. Já o Juventude pouco conseguiu fazer quando teve ela nos pés, levando a derrota de 2 a 0 na bagagem para o Rio Grande do Sul.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 JUVENTUDE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data/Horário: 04 de julho de 2021 (domingo), às 18h15

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Fábio Pereira (TO)

Gols: Saulo Mineiro (2’/2°T) (1-0), Gabriel Lacerda (7’/2°T) (2-0)

Cartões amarelos: Guilherme Castilho, Fernando Pacheco (Juventude), Jael, Buiú (Ceará)

Cartão vermelho: Guilherme Castilho (Juventude)

CEARÁ: Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Fernando Sobral, Marlon (Oliveira, aos 35’/2°T), Jorginho (Vina, aos 14’/2°T), Lima (Rick, aos 35’/2°T) e Mendoza; Saulo Mineiro (Jael, aos 26’/2°T). Técnico: Guto Ferreira.

JUVENTUDE: Marcelo Carné, Michel Macedo, Cléberson, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Jadson, aos 20’/2°T), Guilherme Castilho, Chico (Bruninho, aos 20’/2°T), Marcos Vinícios (Capixaba, aos 42’/2°T) e Paulinho Bóia (Fernando Pacheco, aos 20’/2°T); Matheus Peixoto (Didi, aos 27’/2°T). Técnico: Marquinhos Santos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também