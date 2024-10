Ceará vence, encosta no G-4 e complica a Ponte Preta na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 19:19 Para compartilhar:

O Ceará segue vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato brasileiro. Neste sábado venceu a Ponte Preta por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada. O gol da suada vitória foi anotado por Lucas Mugni, ainda no primeiro tempo. Com isso, o time cearense encostou de vez na briga pelo G-4, o grupo de acesso à primeira divisão.

Com a vitória, o Ceará foi aos 48 pontos e assumiu a quinta colocação, ficando dois atrás dos times que compõem o G-4: Mirassol, Sport, Novorizontino e Santos. Já a Ponte Preta, que fez seu último jogo antes do clássico de Campinas contra o arquirrival Guarani, segue em altos e baixos, e aparece na incômoda 14ª colocação, com 35 pontos. O CRB, time que abre a zona de rebaixamento, tem 33.

Jogando em casa, o Ceará começou a partida tomando as rédeas do duelo, mas demorou para criar a primeira boa chance, que aconteceu aos oito minutos. Aylon foi lançado na área, dominou com estilo e chutou firme, mas parou em boa defesa do goleiro Pedro Rocha. O placar, porém, só foi inaugurado aos 21 minutos, em um lance oriundo de bola parada.

Após uma cobrança curta de escanteio, Lucas Mugni foi entrando na área, sem marcação, e quando teve ângulo, bateu cruzado, sem chances para o goleiro da Ponte Preta, que só olhou a bola morrer no fundo da rede. A única chance do time visitante saiu apenas aos 47 minutos, em um chute de Iago Dias que Bruno Ferreira encaixou sem grandes sustos.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta foi obrigada a ir para o ataque, em busca do gol de empate e consequentemente, acabou dando mais liberdade para o Ceará em contra-ataques. Em um desses lances, os donos da casa quase ampliaram o placar aos 22 minutos. Em mais uma bola alçada na área, Aylon cabeceou firme, mas mandou para fora.

A Ponte Preta, que vinha tendo mais posse de bola na segunda etapa, ameaçou em uma cobrança de falta venenosa de Elvis, que saiu tirando tinta do ângulo do gol de Bruno Ferreira. A sua melhor chance para empatar, porém, saiu aos 52 minutos, quando o Ceará tentava se garantir na defesa. Matheus Régis entrou na área pelo lado esquerdo e bateu forte, Bruno Ferreira rebateu e, na marca do pênalti, Elvis chutou forte, mas por cima do travessão.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 32ª rodada da Série B. No sábado, o Ceará visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h, enquanto no domingo (20), a Ponte Preta encara o Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 PONTE PRETA

CEARÁ – Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro (Luiz Otávio), David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (Andrey) e Lucas Mugni (Recalde); Erick Pulga, Lucas Rian (Talisson) e Aylon (Barceló). Técnico: Léo Condé.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Joílson, Nilson Júnior e João Gabriel; Emerson (Ramon Carvalho), Emerson Santos (Hudson) e Dodô; Éverton Brito (Elvis), Gabriel Novaes e Iago Dias (Matheus Régis). Técnico: Nelsinho Baptista.

GOL – Lucas Mugni, aos 21 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lourenço e Matheus Bahia (Ceará); Emerson Santos, João Gabriel, Hudson e Pedro Rocha (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).