Ceará vence, Cuiabá está fora e Atlético-GO avança nos pênaltis pela Copa do Brasil

O Ceará garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil 2025. Em duelo realizado nesta quarta-feira na Arena Batistão, superou o Sergipe por 2 a 0 e avançou à segunda fase. Dois times que ano passado disputaram a Série A e foram rebaixados definiram a vaga nos pênaltis. O Cuiabá foi eliminado pelo Porto-Velho-RO, enquanto o Atlético-GO superou o ASA.

Pedro Henrique, no primeiro tempo, e Dieguinho, no segundo, marcaram os gols da vitória do Ceará. Com um desempenho superior, o time cearense dominou as ações e construiu o resultado com autoridade. O confronto aconteceu com portões fechados devido a uma punição imposta ao time sergipano. Agora, o Ceará aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do embate entre Parnahyba e Confiança, marcado para a próxima semana.

A primeira zebra da competição aconteceu em Rondônia, onde o Porto Velho eliminou o Cuiabá, que foi rebaixado ano passado da Série A do Brasileiro. O jogo terminou empatado por 0 a 0, mas o time da casa venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3. O seu adversário vai ser o Capital-DF que também avançou nos pênaltis (5 a 3) após empatar sem gols com a Portuguesa-RJ.

Em Arapiraca, o Atlético-GO saiu na frente com Caio Dantas, no final do primeiro tempo. Mas sofreu o empate na metade do segundo tempo, com gol de Keliton para o ASA. Nos pênaltis, o time goiano venceu por 6 a 5. Na segunda fase, o Atlético-GO vai enfrentar Jequié-BA ou Retrô-PE.

O Manaus-AM também avançou nos pênaltis (4 a 2) em cima do Independência-AC, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na segunda fase vai receber o Atlético-MG que terça-feira estreou com vitória por 2 a 0 em cima do Tocantinópolis-TO.

O Brusque-SC venceu por 2 a 0 o Trem-AP com o Zerão sendo liberado pelos bombeiros para apenas 200 torcedores. O time catarinense vai enfrentar na segunda fase o vencedor do confronto entre Olaria-RJ e ABC-RN que se enfrentam nesta quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Tuna Luso-PA 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Santa Cruz-RN 0 x 4 Náutico-PE

Boavista-RJ 0 x 2 CSA-AL

São Raimundo-RR (1) 1 x 1 (4) Grêmio-RS

Porto Velho-RO (4) 0 x 0 (3) Cuiabá-MT

Capital-DF (5) 0 x 0 (3) Portuguesa-RJ

Sergipe-SE 0 x 2 Ceará-CE

Trem-AP 0 x 2 Brusque-SC

Independência-AC (2) 1 x 1 (4) Manaus-AM

ASA-AL (5) 1 x 1 (6) Atlético-GO