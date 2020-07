Ceará vence Clássico-Rei e está na final da Copa do Nordeste

O Ceará é o primeiro finalista da Copa do Nordeste de 2020. Em um Clássico-Rei disputado no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o Vozão levou a melhor sobre o Fortaleza, venceu por 1 a 0, e acabou com o sonho do rival de conquistar o bicampeonato.

FIIIIIIIIIM DE JOGO! O @cearasc é o primeiro FINALISTA da Copa do Nordeste! pic.twitter.com/GFC6UZT0LV — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) July 29, 2020

O primeiro tempo teve muita pegada, discussão, e poucas chances de gol. O Fortaleza não conseguiu se aproximar com perigo no ataque, e o Ceará teve uma oportunidade, que converteu em gol. Aos 23 minutos, Vina cobrou falta na área. O zagueiro Klaus apareceu no meio da defesa para cabecear e abrir o placar. O Leão do Pici até tentou a resposta no fim, mas encontrou muita dificuldade na criação de jogadas.

Logo no início da segunda etapa, o Vozão mostrou que realmente está treinado, por Guto Ferreira, em lances de bola parada. O Ceará quase ampliou o marcador aos 6 minutos. Vina cobrou escanteio pela esquerda e Fabinho apareceu sozinho para cabecear. A bola passou raspando a trave direita de Felipe Alves.

O Fortaleza só foi assustar aos 19 minutos, quando Juninho cobrou falta e Bruno Melo, de cabeça, assustou o goleiro Fernando Prass. O Leão do Pici então partiu para o ataque, mas não conseguia furar a defesa do Vozão. A melhor oportunidade surgiu aos 35 minutos. Juninho cobrou escanteio pela direita e, no rebote, Yuri César finalizou na entrada da área. A bola passou por todo mundo, tirando tinta da trave esquerda.

No fim, o time de Rogério Ceni pressionou demais o Ceará, mas não teve sucesso. Esbarrando nos próprios erros e enfrentando um setor defensivo seguro, o Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste pelo arquirrival.

Na final, o Ceará enfrentará o vencedor da segunda semifinal, que será disputada entre Bahia e Confiança, nesta quarta-feira (29), no Estádio de Pituaçu, às 19h30.

Já temos o primeiro finalista da Lampions!!!! A espera da 2ª semifinal e das GRANDES FINAIS! pic.twitter.com/aOMc5FWM4h — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) July 29, 2020

