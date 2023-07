Ceará supera Botafogo-SP e volta a vencer após quatro jogos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 23:53 Compartilhe

Depois de quatro jogos, o Ceará voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Botafogo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e venceu por 3 a 0, pela 16ª rodada. Os gols foram marcados por Nicolas, no primeiro tempo, e Léo Santos, aos 34, e David Ricardo, aos 47 do segundo tempo, zagueiros que iniciaram no banco de reservas.

Com a vitória, o Ceará chegou a 24 pontos e aparece na oitava colocação. O Botafogo, que vinha de duas vitórias seguidas, tem a mesma pontuação, mas em nono lugar devido ao saldo de gols (0 a -8).

Apesar de os times chegarem ao ataque, as chances com perigo demoraram a aparecer no primeiro tempo. Janderson, do Ceará, até assustou com chute de longe, mas para fora. Guilherme Madruga, do Botafogo, também arriscou duas vezes, mas sem sucesso.

Até que aos 30 minutos o Ceará inaugurou o placar. Janderson fez boa jogada e achou Erick na parte direita da área. Ele chutou bem, mas acertou a trave. A bola foi para a pequena área e Nicolas levou a melhor na dividida com Lucas Dias e fez o gol. Ainda deu tempo de o Botafogo assustar após cruzamento de Thassio passar em frente ao gol sem ninguém para completar.

Precisando do resultado, o Botafogo pressionou mais no começo do segundo tempo, mas não conseguiu diminuir o placar. Quando conseguiu, Edson Carioca estava impedido. Quem balançou a rede novamente foi o Ceará, aos 34 minutos. Janderson cruzou da esquerda com perfeição e o zagueiro Léo Santos, que tinha acabado de entrar, cabeceou no cantinho.

Apesar da desvantagem, o Botafogo seguiu buscando a reação, mas não conseguia furar a defesa cearense. Já nos acréscimos, aos 47, o Ceará completou o placar ao fazer 3 a 0. Em lance de contra-ataque, Bissoli arriscou chute, Matheus Albino espalmou, mas o zagueiro David Ricardo, que também saiu do banco de reservas, completou para o gol.

Na próxima sexta-feira, às 19h, o Botafogo volta a campo pela 17ª rodada para enfrentar a Chapecoense, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No domingo (16), às 15h30, é a vez do Ceará visitar o Mirassol no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 0 BOTAFOGO-SP

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Tiago (Léo Santos), Gabriel Lacerda e Willian Formiga (David Ricardo); Richardson (Caíque), Zé Ricardo e Chay (Guilherme Castilho); Janderson, Nicolas (Bissoli) e Erick. Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio (Vidal), Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey (Jean); Tárik, Guilherme Madruga (Carlos Manuel), Edson Carioca (Lucas Cardoso), Osman e Luiz Henrique (Gustavo Xuxa); Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Nicolas, aos 31 minutos do primeiro tempo. Léo Santos, aos 34, e David Ricardo, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richardson (Ceará). Thássio e Edson Carioca (Botafogo).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 182.853,00.

PÚBLICO – 19.383 pagantes (19.428 presentes).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).





