Ceará tem onda de violência e governador cogita forças federais

A Região Metropolitana de Fortaleza registrou uma onda de violência entre sexta-feira, 21, e madrugada deste sábado, 22. Houve 12 homicídios, segundo divulgado de forma preliminar pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado. Os policiais prenderam duas pessoas suspeitas.

Questionada, a SSP não soube informar se os casos estão relacionados ou os motivos das ocorrências.

Na manhã deste sábado, o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), realizou um pronunciamento no qual cogitou pedir forçar federais.

“Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão. Inclusive liguei há pouco para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, relatando a situação”.

Segundo Freitas, os casos ocorreram após a intensificação das operações de combate ao crime que o estado tem realizado e também do anúncio de novas medidas de enfrentamento às organizações criminosas, com a Justiça e o Ministério Público.

