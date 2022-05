Ceará se prepara visando o Clássico Rei sustentando invencibilidade Equipe dirigida pelo técnico Dorival Júnior não perde desde o início do mês de maio

Pensando em um compromisso de absoluta importância histórica como o Clássico Rei frente ao Fortaleza, qualquer elemento de motivação adicional no Ceará deve ser considerado. Como, por exemplo, a recente invencibilidade da equipe na temporada.





Há seis jogos, os comandados de Dorival Júnior não sabem o que é perder na temporada 2022, tendo acumulado 14 gols no período em questão e sofrido somente quatro, algo que demonstra uma relevante solidez defensiva.

Entretanto, se os resultados em si forem colocados sob análise, o contraste das campanhas na Copa do Brasil e Sul-Americana em relação ao Brasileirão se torna latente. Foram três vitórias (Tombense, General Caballero e Independiente) e três resultados de igualdade, todos pelo Campeonato Brasileiro, contra Flamengo, Santos e o mais recente deles com o São Paulo.

Diante dessas estatísticas, o próximo objetivo do Alvinegro é de melhorar o desempenho na competição nacional onde é apenas o 18° colocado com seis pontos, dois a mais do que o rival e lanterna do Brasileirão.

Até o presente momento, a lista de nomes que certamente não poderão estar em campo consta com o lateral Bruno Pacheco, o meio-campista Geovane, o atacante Mendoza e Dorival Júnior, todos suspensos pelo terceiro amarelo. E a lista em questão pode aumentar, já que Rodrigo Lindoso e Vina carecem de nova avaliação após deixarem a última partida reclamando de dores.

