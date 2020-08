Ceará provoca presidente do Vitória nas redes sociais Paulo Carneiro ameaçou Vina e foi o alvo das brincadeiras do Vozão após a classificação

A zoeira rola solta na rede após a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Através das mídias sociais, o Vozão resolveu zombar do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que ameaçou o atacante do Alvinegro, Vinicius, no intervalo da partida.

Em postagem no Twitter, o Ceará pediu para o torcedor marcar os fãs do centroavante, que costuma tirar o Leão do sério.

Já no Instagram, o time cearense relembrou a dança de Vina, quando ele marcou o gol da classificação diante do Vitória e fez a dança do joelho, que causou muita polêmica quando defendia o Bahia.

Relembre a polêmica



Quando era jogador do Bahia, Vinicius marcou um gol no Ba-Vi em pleno Barradão e dançou em frente a torcida do Vitória. Os jogadores rivais não gostaram da atitude e uma verdadeira batalha campal foi iniciada.

Nesta quarta-feira, durante o intervalo do jogo, Vina foi ameaçado pelo mandatário do Leão, Paulo Carneiro. No bate-boca, o dirigente jurou o centroavante e apimentou ainda mais a relação entre as partes.

