Ceará pressiona, vence a partida, mas Fortaleza avança às quartas da Copa do Brasil Vozão derrotou rival por 1 a 0, mas Leão do Pici se classificou com placar agregado de 2 a 1

Nesta quarta-feira (13), o Ceará pressionou e venceu, por 1 a 0, o Fortaleza. Os times se enfrentaram na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Vina foi o autor do gol solitário da partida. Como venceu por 2 a 0 na ida, o Leão do Pici avançou para as quartas de final da competição.

O próximo adversário do Tricolor será definido por meio de um sorteio, que será realizado pela CBF.

MOVIMENTADO!



Com as duas equipes indo com tudo, a primeira etapa foi bastante movimentada. Os times conseguiram controlar bem a partida e tiveram chances de abrir o marcador. Forte na marcação, o Fortaleza chegou ao ataque com Romarinho, Moisés e Pikachu.

Enquanto isso, o Ceará não ficou para trás e conseguiu equilibrar o Clássico-Rei. Com o apoio da torcida, o Vozão assustou com Vina e Lima. Aos 34, o camisa 45 recebeu de Mendoza, que fez uma bonita jogada. Contudo, Lima mandou para fora.

BUSCANDO OS GOLS…

Precisando de gols, o Ceará voltou com tudo e pressionou fortemente o Fortaleza na segunda etapa. O time da casa chegou a assustar com Richard Coelho, mas abriu o placar com Vina. Aos 15, Coelho levantou na área, e o camisa 29 cabeceou para o fundo das redes.

Depois do tento, o Vozão continuou a pressionar o Fortaleza ainda mais. Contudo, com a vantagem, o Tricolor passou a administrar o resultado e se fechou. No final, Matheus Peixoto quase ampliou a vantagem, mas o jogo terminou no 1 a 0.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

​CEARÁ 1 X 0 FORTALEZA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

​Data e hora: 13/07/2022 – 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Jorge Eudardo Bernardi (CBF/RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (CBF/RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (CBF/RS)​

Cartões amarelos: Vina e Richardson (Ceará); Romarinho, Felipe, Yago Pikachu e José Welison (Fortaleza)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Vina, aos 15’/2ºT (1-0)

CEARÁ (Técnico: Marquinhos Santos)

João Ricardo; Nino Paraíba (Fernando Sobral, aos 37’/2ºT), Messias, Luiz Otávio e Victor Luís (Bruno Pacheco, aos 5’/1ºT); Richardson, Richard Coelho (Iury Castilho, aos 24’/2ºT) e Vina; Lima (Matheus Peixoto, aos 37’/2ºT), Zé Roberto (Cléber, aos 0’/2ºT) e Mendoza.

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald (Felipe, aos 19’/2ºT), Hércules (Habraão, aos 30’/2ºT), José Welison e Juninho Capixaba; Romarinho (Matheus Vargas, aos 44’/2ºT) e Moisés (Silvio Romero, aos 30’/2ºT).