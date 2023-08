Ceará passa pelo lanterna ABC por 1 a 0 e desencanta após tr~es tropeços na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 20:20 Compartilhe

O Ceará quebrou o jejum de vitórias dentro da Série B do Campeonato Brasileiro ao ganhar por 1 a 0 do ABC, neste domingo, na Arena Castelão, pela 22ª rodada. Os cearenses não venciam há três rodadas e agora somam 33 pontos, no nono lugar. O time potiguar completou sete jogos sem comemorar um triunfo e continua na lanterna, com apenas 13.

Durante a semana, um grupo de torcedores protestou no aeroporto de Fortaleza pela campanha irregular do Ceará. Determinado a brigar pelo acesso, o técnico Guto Ferreira minimizou o ocorrido. “Foi um pequeno grupo de torcedores que se manifestou e não representa a grande maioria da torcida, que nos apoia. Tudo vai mudar com o trabalho e as vitórias”, afirmou Ferreira, chamado de retranqueiro após o empate sem gols com o Guarani, em Campinas, na última rodada.

Nada melhor do que aliviar a pressão com um gol logo no começo do jogo. Foi o que aconteceu com o Ceará que abriu o placar aos quatro minutos com o estreante Saulo Mineiro. Ele recebeu a bola sem marcação dentro da área, carregou entre dois marcadores e bateu cruzado, fora do alcance do goleiro Michael.

O artilheiro da tarde tinha defendido o clube em 2021 e agora voltou depois de uma passagem pelo futebol japonês. Este foi seu jogo de número 50 com a camisa do alvinegro cearense.

O gol deu tranquilidade aos cearenses, que esperavam por uma reação do adversário. Mas o ABC se apresentou de forma apática, sem força de chegar ao ataque para tentar finalizar com perigo. Mesmo cauteloso, o Ceará foi melhor e até ampliou aos 47 minutos, numa cabeçada de Saulo Mineiro. Mas o lance foi anulado por impedimento, confirmado pelo VAR.

O técnico Allan Aal tentou mudar tudo no intervalo, voltando para o segundo tempo com quatro substituições. Foi a sua fórmula para acabar com a apatia do ABC. O time realmente melhorou, passou a marcar mais na frente e até a criar chances para empatar.

O Ceará esperava marcar mais gols nos contra-ataques, mas era lento na saída da defesa e pouco ameaçava. Com isso, correu risco de sofrer o empate. O lance mais perigoso, porém, surgiu numa falta cobrada quase em cima da linha da grande área. Fabrício bateu forte, o goleiro Bruno Ferreira não conseguiu agarrar a bola e no rebote Fábio Lima se precipitou ao chutar para fora.

Depois deste susto, aos 31 minutos, o Ceará passou a ‘jogar pelo resultado’. Bem fechado atrás e sem se arriscar no ataque. Deu certo.

Na 23ª rodada, o Ceará vai ter um confronto direto com o Vitória, outro postulante ao acesso. O jogo será disputado em Salvador (BA), no próximo domingo, no Barradão. O ABC só joga no dia 14, em casa diante do Ituano.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 ABC

CEARÁ – Bruno Ferreira; Caíque, Sidnei, David Ribeiro e Paulo Victor; Breno (Richardson), Willian Maranhão (Zé Ricardo) e Chay (Jean Carlos); Erick, Bissoli (Nicolas) e Saulo Mineiro (Erick Pulga). Técnico: Guto Ferreira.

ABC – Michael; Alex Silva, Genilson (Geovane Henrique), Fabrício e Romário; Jean Martim (Wallace), Nathan (Ramon), Matheus Anjos (Maycon Douglas); Fábio Lima, Paulo Sérgio (Renan Bressan) e Evandro. Técnico: Allan Aal.

GOL – Saulo Mineiro, aos quatro minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Maranhão, Chay, Paulo Victor e André Luiz (reserva) (Ceará) e Nathan (ABC).

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA – R$ 207.256,00.





PÚBLICO – 20.509 presentes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

