Ceará mostra reação na Série B e vence Avaí na Ressacada

O Ceará voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, ao superar o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, em Florianópolis (SC), nesta sexta-feira pela 16ª rodada. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro David Ricardo no segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Léo Condé chegou aos 22 pontos e subiu para a oitava posição, diminuindo a distância para o Novorizontino, primeiro dentro do G-4, para apenas quatro pontos. O Avaí sofreu a sua terceira derrota consecutiva, estacionou nos 23 e ficou em sétimo lugar.

Jogando em casa, quem criou a primeira oportunidade foi o Avaí. Aos seis minutos, Willian Maranhão soltou uma bomba de fora da área e o goleiro Richard fez uma boa defesa.

Tentando mostrar força, o Avaí seguiu impondo dificuldades ao time do técnico Léo Condé, que viu Giovanni arriscar da entrada da área e o goleiro Richard apenas olhar a bola passando por cima do gol.

O empate foi persistente, apesar das oportunidades criadas pelos dois times. O time catarinense ainda teve chances novamente com Giovanni e com o lateral-direito Marcos Vinícius, mas não balançou as redes.

O segundo tempo manteve a tônica. A primeira boa jogada ocorreu aos 12 minutos, quando Mário Sérgio aproveitou cruzamento de Marcos Vinícius e a bola assustou Richard, nova chegada sem sucesso do time da casa.

A resposta do Ceará foi com gol! Aos 23, Lucas Mugni cobrou escanteio e David Ricardo subiu mais que a defesa do Avaí para balançar as redes de César de cabeça.

Dois minutos depois, Mário Sérgio fez grande jogada pela esquerda e chutou na trave, animando os torcedores presentes na Ressacada. O Avaí não conseguiu reagir e o jogo terminou com vitória do Ceará.

Na próxima rodada, o Avaí entra em campo na terça-feira para enfrentar o Mirassol, às 20h, no Estádio José Maria Campos Maia. O Ceará encara o Botafogo-SP, às 21h da quinta-feira, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 CEARÁ

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio (Natanael); Judson (Jean Lucas), Pedro Castro, Willian Maranhão e Giovanni (William Pottker); Garcez e Vagner Love (Cassiano). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CEARÁ – Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni (Jean); Raí Ramos, Aylon (Kaique Rodrigues) e Barceló (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé.

GOL – David Ricardo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Judson, Marcos Vinícius e Vilar (Avaí); Raí Ramos e Lourenço (Ceará).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 6.609 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).