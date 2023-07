Ceará marca no final e tira o Vila Nova da liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 0:13 Compartilhe

No apagar das luzes, o Ceará venceu o Vila Nova na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Luiz Otávio, aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 28 pontos e subiu para a oitava colocação na tabela, se aproximando dos times que estão no G-4 – zona de acesso. O time treinado por Guto Ferreira chegou ao terceiro jogo seguido sem perder e mantém vivo o objetivo de retornar para a Série A.

O Vila Nova acumulou a segunda derrota seguida. O clube manteve os 34 pontos e perdeu a liderança para o Vitória, que desbancou o Sport, por 2 a 1, em jogo realizado no mesmo horário. O time baiano tem a mesma pontuação, porém, leva vantagem no número de vitórias: 11 a 10. Criciúma e Novorizontino também conseguiram terminar a rodada dentro do G-4.

O Ceará foi dominante durante a maior parte do jogo, mas não conseguiu encaminhar a vitória na primeira etapa. O lance mais importante aconteceu aos 18 minutos, quando Willian Maranhão acertou a trave do Vila. O visitante não conseguiu incomodar a meta defendida por André Luiz.

Provocando perigo principalmente com as chegadas de Erick, o Ceará não deu espaços ao Vila Nova e colocou justiça no placar aos 45 minutos da etapa final, quando Luiz Otávio aproveitou sobra de bola na área do adversário para colocar o time cearense em vantagem no marcador.

Na busca pela presença no G-4 da Série B, o Ceará entra em campo novamente na tarde deste domingo, às 15h30, para enfrentar o Juventude. O duelo, válido pela 19ª e última do primeiro turno, será disputado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Para tentar recuperar a liderança, o Vila Nova enfrenta o ABC no sábado, às 17h. O duelo será disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 VILA NOVA

CEARÁ – André Luiz; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor (Willian Formiga); Zé Ricardo (Caíque), Willian Maranhão (Richardson) e Chay (Jean Carlos); Erick, Bissoli e Janderson (Pedrinho). Técnico: Guto Ferreira

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma (Marcondes) e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço (Igor Henrique); Éverton Brito (Ronald), Neto Pessoa (Henrique Almeida) e Guilherme Parede (Marlone). Técnico: Claudinei Oliveira

GOL – Luiz Otávio, aos 45 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – David Ricardo, Zé Ricardo, Caíque, Willian Maranhão e Erick (Ceará); Eduardo Doma, Ralf, Igor Henrique, Éverton Brito e Neto Pessoa (Vila Nova).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

