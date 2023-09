Ceará marca no começo e vence o Criciúma na Série B em estreia de Vagner Mancini

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 19:35 Compartilhe

Logo na estreia do técnico Vagner Mancini, o Ceará conquistou uma importante vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e seguir até mesmo sonhando com o acesso. Neste sábado, recebeu o Criciúma na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 26ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol de Chrystian Barletta, marcado logo no começo do duelo.

Com o resultado, o Ceará chegou a 38 pontos em nono lugar e está há três jogos invictos. O time também voltou a vencer após três jogos, sequência que resultou na demissão de Guto Ferreira nesta semana. O Criciúma, que vem alternando entre vitórias e derrotas, segue com 44 pontos, em quarto lugar, mas pode deixar o G-4 até o fim da rodada.

O gol saiu logo no primeiro ataque, aos 5 minutos. Erick deu um chapéu em Claudinho na esquerda e cruzou rasteiro. A bola chegou até Chrystian Barletta, que completou com chute rasteiro, por baixo do goleiro. Depois, Nicolas também teve chance, mas desta vez Gustavo saiu bem para fazer boa defesa.

Aos 31, o Criciúma até balançou a rede, mas o gol foi anulado pelo VAR. Após chutes de Léo Costa e Fabinho, Luiz Otávio foi tirar, mas chutou em Felipe Vizeu e a bola foi para o gol. Após análise, porém, a arbitragem pegou toque de mão de Vizeu. No final do primeiro tempo, Fellipe Mateus levou perigo em chute, exigindo grande defesa de Bruno Ferreira. No rebote, Eder ainda chutou por cima.

O segundo tempo seguiu movimentado, com boas chances para os dois lado. Após cobrança de escanteio, Léo Santos quase fez para o Ceará, mas Gustavo salvou. Depois, ele evitou gol olímpico de Castilho.

O Criciúma respondeu com chute de Marquinhos Gabriel, porém o zagueiro Luiz Otávio se jogou sem medo para fazer corte muito importante. A reta final do jogo foi com menos oportunidades, o que fez com que o placar não se alterasse.

O primeiro a voltar a campo pela 27ª rodada é o Ceará, que enfrenta o Londrina na quarta-feira, às 21h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O Criciúma só joga no sábado, às 20h45, quando visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 CRICIÚMA

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley (Michel), Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos (Lucas Ribeiro), Jean Carlos (Breno) e Guilherme Castilho; Nicolas (Bissoli), Erick e Chrystian Barletta (Janderson). Técnico: Vagner Mancini.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Walisson Maia, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa (Crystopher), Rômulo e Fellipe Mateus (Welinton Torrão); Felipe Vizeu (Marquinhos Gabriel), Fabinho (Neilton) e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

GOL – Chrystian Barletta, aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Ferreira, Luiz Otávio, Paulo Victor e Erick (Ceará). Cristovam e Felipe Vizeu (Criciúma).

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias