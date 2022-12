Ceará lança documentário em homenagem a Sérgio Alves, ídolo histórico do clube

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 25/12/2022 - 22:09 Compartilhe





O dia 25 de dezembro foi muito especial para torcida do Vozão. Acontece que o Ceará aproveitou o Natal para lançar um documentário em homenagem a um dos seus maiores ídolos: Sérgio Alves.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Intitulado “30 anos de Alvinegro”, o filme, que tem 20 minutos de duração e está disponível na VozãoTV, conta a história do jogador no clube, gols, recordes, a idolatria da torcida e ainda traz vários depoimentos de quem testemunhou a sua trajetória com a camisa do time cearense.





Sérgio Alves chegou ao Vozão em 1992. Somada as várias passagens, o ex-atacante vestiu a camisa do clube em 309 jogos e marcou 142 gols, sendo ele o 3º maior artilheiro da história do clube. O jogador ainda ganhou o apelido de ‘Carrasco’ pela torcida, por ter anotado 22 gols em 48 jogos contra o Fortaleza, sendo 24 vitórias.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias