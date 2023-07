Ceará faz duelo direto com o Ituano e Sport defende posição no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 7:13 Compartilhe

Duas partidas abrem as disputas da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. O maior destaque ficará para o Sport, que embalado por uma vitória em cima do Sampaio Corrêa, tenta continuar tranquilo dentro do G-4 – o grupo de acesso à primeira divisão.

Em casa, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o Sport recebe o CRB, às 21h30. Atualmente, o time da casa soma 35 pontos e precisa de um resultado positivo para se manter na zona de acesso, já que tem o Criciúma na cola com um ponto a menos. O time alagoano, por sua vez, é apenas 12º colocado com 24 pontos.

Mais cedo, às 19h, Ceará e Ituano irão fazer um duelo de meio de tabela, na Arena Castelão, em Fortaleza. O time cearense é 10º colocado com 28 pontos e o rival paulista vem logo abaixo, em 14º com 20 pontos, há apenas dois da zona de rebaixamento.

A 20ª rodada da Série B terá sequência com mais cinco jogos no sábado e três no domingo.

Confira os jogos da 20ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Ceará x Ituano

21h30

Sport x CRB

SÁBADO

11h

Chapecoense x Mirassol

15h30

Botafogo-SP x Juventude

17h

Avaí x Guarani





ABC x Londrina

18h

Atlético-GO x Sampaio Corrêa

DOMINGO

11h

Tombense x Criciúma

15h30

Novorizontino x Vila Nova

18h

Ponte Preta x Vitória

