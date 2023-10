Ceará empata com o Sampaio Corrêa e completa cinco jogos sem vencer na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2023 - 20:34 Compartilhe

Rebaixado no ano passado e apontado como um dos favoritos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará segue com uma campanha decepcionante. Completou neste sábado o seu quinto jogo sem vitória, com três derrotas e dois empates, ao ficar na igualdade sem gols com o Sampaio Corrêa na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Este resultado ruim manteve o Ceará na parte inferior da tabela, com 42 pontos, em 11º lugar, depois de uma semana tensa com atritos entre o técnico Vagner Mancini e parte do elenco, descontente com as inúmeras mudanças no time. Sem se importar com a crise do adversário, o Sampaio Corrêa somou ponto importante fora de casa. Com 36 pontos, em 13º lugar, continua preocupado com a ameaça do rebaixamento.

Com a presença pequena de público nas arquibancadas, o jogo começou num ritmo bem lento, dando a impressão de que seria um simples amistoso. O Ceará conseguiu manter mais a posse de bola, mas não mostrou efetividade no ataque, não finalizando com perigo ao gol adversário. O Sampaio Corrêa fez o esperado: ficou no seu campo de defesa, sem a preocupação em atacar.

O segundo tempo começou com o Ceará tentando ser mais agressivo. Aos 11, o time da casa teve a seu favor um pênalti, quando o VAR apontou cotovelada do lateral Mateus Pivô no pescoço de David Ricardo. O defensor foi expulso, deixando o Sampaio Corrêa com um jogador a menos em campo.

Na cobrança da penalidade, porém, Erick bateu de chapa e à meia altura, facilitando a defesa do goleiro Luiz Daniel, aos 13 minutos. Com um a menos, o Sampaio teve um motivo a mais para se fechar ainda mais na defesa.

Sem ver nenhuma evolução, Vagner Mancini tentou um “tudo ou nada” aos 30 minutos, quando colocou dois novos atacantes sem campo – Saulo Mineiro e Nicolas – para atuarem ao lado de Cléber.

As melhores chances do Ceará saíram nos minutos finais. Aos 41, Jean Carlos soltou a bomba de fora da área, mas Luiz Daniel fez grande defesa. Quase em seguida, após levantamento, Nicolas cabeceou e acertou o travessão. Faltou volume e finalização para o Ceará quebrar o seu jejum sem vencer, mesmo tendo disputado todo segundo tempo com um jogador a mais do que seu adversário.

Na 33ª rodada, o Ceará vai ao sul do País para enfrentar o Avaí, na Ressacada, no domingo (22), às 18h. O Sampaio Correa vai receber em São Luís (MA) o líder Vitória na sexta-feira, dia 20, a partir das 19h.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CEARÁ – Richard; Warley (Zé Ricardo), Tiago Pagnussat, Lucas Ribeiro e David Ricardo (Pedrinho); Léo Santos, Erickm Jean Carlos e Chrystian Barletta (Nicolas); Janderson (Saulo Mineiro) e Cléber (Erick Pulga). Técnico: Vagner Mancini.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Ícaro e Alyson; Lucas Mota (Patrick Allan) Claudinei, Ferreira (Fábio Aguiar) e Robinho (Maurício); Henrique (Riquelmo) e Ytalo (Vinícius Alves). Técnico: Fernando Marchiori.

CARTÕES AMARELOS – Erick Pulga (Ceará); Lucas Mota, Ícaro e Ferreira (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO – Mateus Pivô (Sampaio).

ÁRBITRO – Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).





